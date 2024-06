Conamype: Falta de políticas, insumos elevados y contrabando “acaban” con lo “Hecho en Bolivia”

De acuerdo a una estimación de la Cámara Nacional de Industrias, el valor del contrabando que se movió por Bolivia en 2022 alcanzó los 3.331 millones de dólares. La institución advirtió que el ritmo de crecimiento de ese delito ha duplicado al de la economía del país en los últimos años.

La Paz, 28 de junio de 2024 (ANF).- La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Riveros, señaló que la falta de políticas y acuerdos incumplidos de parte del Gobierno, los elevados precios de los insumos por la escasez de dólares, sumados al contrabando, que no se ha detenido pese a la crisis en la región, están acabando con la industria nacional.

“Es lamentable, sigue entrando contrabando día a día, el gobierno ha militarizado las gasolineras cuando esos militares debían estar destinados al control en lugares fronterizos; entonces, sigue entrando día a día el contrabando, es un monstruo que nunca se va a acabar y que está acabando con todo lo ‘Hecho en Bolivia’, y eso va en contra de la producción boliviana”, señaló la representante a la ANF.

De acuerdo a una estimación de la Cámara Nacional de Industrias, el valor del contrabando que se movió por Bolivia en 2022 alcanzó los 3.331 millones de dólares. La institución advirtió que el ritmo de crecimiento de ese delito ha duplicado al de la economía del país en los últimos años.

Riveros indicó que los sectores productivos más afectados son el textil, el de metal mecánica y mueblería y como consecuencia “muchos han cerrado sus unidades productivas y se están dedicando a otra cosa”.

“La ropa usada está matando lo Hecho en Bolivia, por ejemplo, un productor vende una chompa a 110 bolivianos y nosotros encontramos este producto en pleno centro de la ciudad, en todos los departamentos, a 10 y 15 bolivianos, y el gobierno no está pudiendo controlar”, lamentó.

Indicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo no hace caso a las demandas del sector y no existen políticas que vayan en favor de los productores.

“Eso nos está matando día a día, lo Hecho en Bolivia yo creo que va a ir desapareciendo, y también como consecuencia del alza del precio de los insumos que han subido entre 25 a 30 por ciento”, dijo.

La escasez de dólares es otro factor que ha ido golpeando a las micro y pequeñas empresas del país por el alza de precios de las materias primas que hace insostenible seguir produciendo. Unidades productivas han ido paralizando sus actividades al no contar con los insumos debido a que el tipo de cambio del dólar en el mercado negro ha subido hasta un 50 por ciento.

Ruth Fernández, presidenta de la Asociación de Calzados de Santa Cruz, informó que muchos talleres cerraron por la falta de dólares y que no se encuentra esa divisa en el sistema financiero nacional para comprar los insumos, ya que adquirir el dólar callejero sale demasiado caro.

“Yo fabrico y compro materia prima en dólares, y ellos te cotizan el dólar; o bien tienes que llevar el dólar o te cambian al tipo de cambio del mercado negro, que se está cotizando, y nos vemos obligados a comprar, en 9,20 a 9,50 bolivianos”, indicó.

Dijo que, de los 42 afiliados a la asociación que preside, 12 talleres ya no están trabajando y prácticamente hipotecaron las hormas y las máquinas. “Para mí es preocupante, tenemos que ver más adelante qué medidas tomar”.

Faltan políticas gubernamentales

Fernández indicó que entre sus demandas siempre está que el gobierno pueda garantizar el mercado interno a los productores, pero eso nunca se ha podido atender. Indicó que la lucha contra el contrabando es muy desigual, y mientras los contrabandistas no pagan impuestos, no cuentan con licencia, “el productor paga su permiso, paga su licencia, su NIT y al final sus precios son los mismos”.

“Prácticamente, nosotros nos sentimos discriminados, siempre nos hemos sentido así, no le importamos a ningún gobierno, sea de izquierda o de derecha, son lo mismo, pero el sector que se dedica al contrabando siempre anda bien protegido, siempre ha sido esa la pelea y hasta el momento no se ha podido lograr nada, ya que las autoridades no te escuchan, y eso hace que la mano de obra se vaya a la Argentina, al Brasil y acá en Bolivia no produzcamos nada”, apuntó.

Denunció incluso que cuando reclaman sus derechos, el gobierno les responde con represión e intimidación y busca desarticularlos para no atender sus pliegos petitorios.

“Nadie nos escucha, hemos mandado muchas notas, ya nos hemos cansado como sector productivo, siempre han pisoteado a nuestro sector, por años, y cuando nosotros nos manifestamos el gobierno está acostumbrado a intimidar a los dirigentes, eso es lo que han hecho con mi persona y con muchos que estuvimos encabezando las luchas, tenemos bastantes pliegos petitorios que nunca han sido resueltos, y al final ellos te intimidan”, aseveró.

La presidenta de Conamype dijo al respecto que el gobierno incumple algunos acuerdos a los que se arriban, como la construcción de la “Casa del productor”, que fue aprobado hace unos cinco años, sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna obra. Cuestionó que las obras sí se hagan y se entreguen de inmediato para las organizaciones sociales.

“Nosotros andamos como gitanos recibiendo prácticamente migajas de las gobernaciones, de las alcaldías, que nos prestan plazas para hacer ferias pequeñas, le hemos indicado como un proyecto al viceministro de Desarrollo Productivo para que de una vez trabajemos en un lugar, en una infraestructura donde podamos vender”, indicó.

Se trata del proyecto la Casa del productor, donde los micro y pequeños productores puedan tener un lugar para ofrecer lo que van produciendo, de acuerdo a sus rubros.

“Son galerías que estamos pidiendo, toda una casa donde solamente se pueda vender lo Hecho en Bolivia, pero no concretan nada y ya pasaron cinco años, mientras que el gobierno nacional está regalando, poniendo piedras fundamentales para las Bartolinas, para personas que no cumplen una labor social, en cambio, a nosotros, que cumplimos una labor productiva y social no nos da nada, es increíble lo que está pasando en el país”, señaló.

Riveros cuestionó que el gobierno hable mucho de la industrialización, pero no haga nada por las micro y pequeñas empresas que transforman la materia prima en productos y dan valor agregado.