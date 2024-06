Concejo Municipal de Tarija trabaja en una ley para resolver el problema de la transferencia de vehículos

El concejal municipal de Tarija, Cesar Mentasti informó que el Concejo Municipal de Cercado elabora un proyecto de ley para resolver el problema de la compra-venta o transferencia de vehículos, los compradores generalmente no cambian de nombre generando problemas para el vendedor.

Fuente: La Voz de Tarija

Asimismo indicó que más del 50% del parque automotor tiene este problema en esta ciudad, pero además de ese problema existe otro relacionado, es que al no formalizar la compra-venta de un motorizado, no se paga el impuesto a la transferencia, restando recursos a las arcas del gobierno municipal.

Así también señaló que en los últimos años las quejas de los vendedores de un motorizado se hicieron permanentes, por la transferencia del poder. Un comprador en cuanto paga por la movilidad debe hacer la transferencia en Ingresos del municipio.

Además dijo que mucha gente no lo hizo, y tampoco pagó el impuesto anual por el motorizado, lo que acumuló además una multa, que no afecta al comprador que no cambio de nombre, sino al vendedor a pesar de que ya nada tiene que ver con la movilidad.