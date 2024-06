Condori: “Los flojos se quejan que el tomate es caro…los que sabemos trabajar plantamos”

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, con referencia a las quejas por parte de algunos sectores sociales debido al incremento de los precios de los alimentos de la canasta familiar, específicamente del tomate, criticó esas actitudes arguyendo que es fácil plantar y es de “flojos” no buscar alternativas.

“Las dirigentes de las Bartolinas han salido a la plaza 25 de Mayo, el tomate es caro, yo le dije qué hacen porqué no producen, si es caro debería vender ella y porqué viene a la plaza a quejarse. La gente que sabe trabajar nos plantamos en una maceta, no es difícil producir en cinco metros, se puede producir unas diez plantas que fácilmente abastecen para la familia, los flojos se quejan que es caro, si es caro, no hay que comer”, expresó.

Señaló que las personas que viven en el campo buscan alternativas frente a la escasez de algunos productos y sugirió que los de la ciudad pueden hacer lo mismo. “Ante la escasez de productos yo les dije a los de la ciudad, vengan, los agrónomos de la Gobernación les pueden enseñar cómo se planta y cómo se produce, no es para mucha fuerza, comprarse macetas, plantar tomate y producir nuestros propios alimentos”, dijo.

Asimismo, la autoridad considera que las críticas provienen de sectores que buscan desestabilizar al actual Gobierno central.

“En esas manifestaciones, está firmemente el expresidente Evo Morales, quien es el interesado de que el gobierno se desgaste”, enfatizó.

