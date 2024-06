La Policía confirmó la detención de un sospechoso implicado en el incidente. El atacante fue descrito como un sujeto alto y delgado que intentó huir del lugar tras golpear a la mandataria.

Conmoción en Dinamarca: la primera ministra Mette Frederiksen fue agredida por un hombre en una plaza de Copenhague (REUTERS)

Fuente: Infobae

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue atacada por un hombre en la plaza Kultorvet de Copenhague, según informó su oficina a través de un comunicado.

“La primera ministra Mette Frederiksen fue golpeada por un hombre en Kultorvet. El sujeto fue detenido”, detalló el comunicado, añadiendo que la mandataria estaba “conmocionada por el incidente”.

La policía de la capital de Dinamarca confirmó que se había producido un incidente en el que estaba implicada la primera ministra, pero no dio más detalles.

“Tenemos a una persona detenida en relación al caso, que estamos investigando. En este momento no tenemos más comentarios ni observaciones”, declaró en un comunicado en X.

Dos testigos presenciales, Marie Adrian y Anna Ravn, relataron al diario BT que vieron a la primera ministra llegar a la plaza alrededor de las 18:00, hora local.

“Un hombre llegó desde el lado contrario y la empujó fuertemente por el hombro, haciendo que se tambaleara hacia un lado”, dijeron ambas mujeres. Aunque el empujón fue fuerte, Frederiksen no cayó al suelo y se dirigió a un café cercano para sentarse.

La Policía confirmó la detención de un sospechoso implicado en el incidente. El atacante fue descrito como un sujeto alto y delgado, quien intentó huir rápidamente del lugar (AP/Jeremías González)

El atacante fue descrito por los testigos como un hombre alto y delgado, quien intentó huir rápidamente, pero fue detenido y lanzado al suelo por varios hombres vestidos de traje.

El ministro danés de Medioambiente, Magnus Heunicke comentó en sus redes sociales sobre el hecho: “Debo decir que nos estremece a todos los que somos cercanos a ella”. Añadió además que “algo así no debe ocurrir en nuestro hermoso, seguro y libre país”.

“Independientemente de los desacuerdos políticos, la campaña electoral, etc, esto es feo e inaceptable. Demostremos que Dinamarca es mucho mejor”, añadió el citado ministro, quien hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana.

“Oh, no, vaya sorpresa. Así no es Dinamarca. No atacamos a nuestros primeros ministros. Le envío mis mejores pensamientos a Mette”, manifestó, por su parte, el vicepresidente y ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen.

El incidente se produjo tras una serie de ataques contra políticos en Europa, que ha generado preocupación.

Semanas antes, el 15 de mayo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, fue atacado con cuatro disparos mientras saludaba a simpatizantes en Handlova.

El 15 de mayo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, fue atacado con cuatro disparos mientras saludaba a simpatizantes en Handlova (AP/Geert Vanden Wijngaert)

Fico sobrevivió tras ser trasladado a un hospital para ser sometido a cirugías. Con relación a este incidente, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó “enérgicamente este cobarde acto de agresión”.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también se expresó en X asegurando que “la violencia no tiene cabida en política”.

Rechazo internacional

Líderes europeos expresaron su repudio al ataque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “conmocionada” y condenó el acto, deseándole a Frederiksen “fuerza y coraje”. Por su parte, el líder del Consejo Europeo, Charles Michel, se mostró “indignado” y etiquetó el ataque como “repugnante”.

Entretanto, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, condenó este viernes “firmemente” el ataque contra su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

“Expreso toda mi solidaridad con Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca”, dijo Montenegro en un mensaje en su cuenta de X.

“Condeno firmemente este ataque violento contra una líder elegida de forma democrática”, agregó el jefe del Gobierno luso, quien expresó el apoyo de su Ejecutivo y del pueblo portugués a la política danesa en “este momento difícil”.

Ursula von der Leyen, dijo estar “conmocionada” y condenó el acto, deseándole a Frederiksen “fuerza y coraje” (REUTERS) Ursula von der Leyen, dijo estar “conmocionada” y condenó el acto, deseándole a Frederiksen “fuerza y coraje” (REUTERS)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también expresó su apoyo a la primera ministra danesa.

”Mette Frederiksen es una líder comprometida, una magnífica persona y una gran amiga. El ataque que ha sufrido esta noche es un ataque contra todos los que creemos en una Europa de libertad, tolerancia y paz”, expresó.

Sánchez envió su apoyo a Frederiksen “y el de la ciudadanía española en estos momentos tan difíciles”.”

La violencia no tiene cabida en la UE”, concluyó.

Mette Frederiksen, de 46 años, ha sido la jefa de gobierno desde junio de 2019. En su primer mandato, lideró una coalición de centroizquierda, y desde diciembre de 2022, encabeza un gobierno de centro en alianza con dos partidos de derecha.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)