Connatsop pide que se erradique el trabajo infantil en las minas

Fuente: https://elpotosi.net

A diez años de vigencia de la Ley Contra el Trabajo Infantil, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados de Potosí (Connatsop) piden erradicar una de las peores formas de trabajo infantil en Potosí, el minero.

“(Queremos) que se erradique el tema de la explotación laboral, ya que este tema está vulnerando los derechos que nos corresponde. También se debe erradicar el trabajo en la minería ya que los niños, niñas, adolescentes trabajadores están ahí y no se sabe si van a salir con vida”, dijo Alisson Melania Mamani, integrante de este sector.

Mamani señaló que se están pronunciando para que las autoridades vean la realidad de que hay niños, niñas y adolescentes trabajadores que en muchos de los casos son el sostén de sus familias.

Otra de las integrantes de Connatsop, Esdenka Maya Nina, comentó que su sector pide condiciones dignas para desarrollar una actividad económica para apoyar a sus familias.

Dijo que si bien hay normas que prohíben el trabajo infantil, no toman en cuenta la necesidad económica de este sector que no recibe un trato justo en las fuentes de empleo.

“Ya son 10 años de que se ha pronunciado la ley contra el trabajo infantil, pero las autoridades no han tomado en cuenta que los niños y adolescentes necesitamos trabajar, hay niños que trabajan para sustentar a sus familias, el trabajo es muy importante. Creo que las autoridades, el Código Niña, Niño y Adolescente está ahí, pero no toman en cuenta, no hay proyectos, no hay algo que se realice para erradicar la explotación más que todo”, indicó.