Crece la presión para Arce: Cuentapropistas condicionan diálogo con la destitución de Montaño

El diputado Astorga argumentó que el jefe de Estado no quiere destituir a Montaño porque no quiere perder el grupo delincuencial, llamado “guerreros azules”, que maneja en la cartera de Estado.

Fuente: ANF

Trabajadores por cuentapropia y parlamentarios de oposición en la Asamblea Legislativa exigieron al presidente del Estado, Luis Arce, la destitución del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por no tiene la capacidad de resolución de problemas que distintos sectores exigen.

El ejecutivo de trabajadores por cuentapropia de Bolivia, Rafael Oruño, advirtió que no asistirán a ninguna mesa de diálogo con el Gobierno mientras Montaño permanezca como ministro de Obras.

“Bien claro hemos dicho, no vamos a ir al diálogo con el Gobierno, y eso hemos decidido en el ampliado en Santa Cruz. Mientras no veamos la renuncia del señor Montaño en mesa, nosotros no vamos a asistir (a ningún diálogo)”, declaró Oruño a la ANF.

El titular de Obras Públicas fue cuestionado la semana pasada porque, tras sostener una mesa de diálogo entre el Gobierno y el transporte pesado, publicó un video en la plataforma TikTok bailando y celebrando porque se suspendieron los bloqueos. Esa acción fue criticada por el sector del transporte.

El viernes, el ampliado nacional del transporte nacional e internacional determinó darle un plazo de 72 horas al Gobierno para que atienda sus demandas; caso contrario, desde el jueves 27 de junio activarán un bloqueo indefinido de carreteras con cierre de fronteras.

Paralelamente, los cuentapropistas alistan una marcha desde Patacamaya a La Paz de aproximadamente 10.000 personas en el que exigirán al Gobierno que ofrezca una solución definitiva a la escasez del combustible, al abuso de la Aduana y a la falta de dólares.

En un intento de frenar las medidas de presión, el Gobierno invitó al sector a una reunión. Se prevé el encuentro será para “dar continuidad a las mesas de trabajo, en atención a la resolución del voto resolutivo” que salió del ampliado nacional del transporte pesado realizado en la capital cruceña.

Mientras tanto, desde la Asamblea Legislativa criticaron la actitud de Montaño y exigieron que renuncie o sea destituido. El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas calificó de “incapaz e inútil” al ministro de Obras por no tener la capacidad de resolución de conflictos.

“Obviamente que debe renunciar porque se hace la burla con sus payasadas a través de los TiKToK. Pienso que así no se solucionan los problemas sociales y económicas. Pienso que este señor ya debía renunciar por dignidad, más que todo, por honor”, declaró Venegas.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga argumentó que el jefe de Estado no quiere destituir a Montaño porque no quiere perder el grupo delincuencial, llamado “guerreros azules”, que maneja en la cartera de Estado.

“Es un suministro totalmente ineficiente, porque las instituciones que están bajo su mando son deficitarias y cada vez más hay quejas de la ciudadanía”, criticó Astorga.

Esta jornada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó esta jornada al sector del transporte pesado a una reunión para evitar un posible de bloqueo de carreteras desde el 27 de junio.; además, resaltó que en el encuentro estarán otras autoridades del área económica, dejando entender que Montaño no participará.

/DPC/FPF//