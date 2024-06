Csutcb arcista aplaza gestión de Choquehuanca: Quedó como un simple calienta asientos, no dice nada

El vicepresidente Choquehuanca continúa siendo blanco de críticas por el “silencio” que guarda en la ALP por las leyes antiprórroga y porque se niega a llamar a sesión del pleno de la Asamblea para dar una salida a las elecciones judiciales.

Foto: Facebook de la Vicepresidencia del Estado

La Paz, Bolivia, 5 de junio del 2024 (ANF). – David Choquehuanca, vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ahora no solo es criticado por la oposición en el parlamento nacional; ahora su misma gente reprobó su gestión porque “no responde” ni siquiera a su misma nación aymara y resuelve las cosas con quedarse callado.

El secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB-arcista) Armin Flores confirmó que hay un rotundo rechazo en su sector al trabajo que realiza Choquehuanca, en todos los ámbitos de su competencia; en ese marco, sostuvo que quedó como un “funcionario calienta asientos más” a más de tres años de mandato.

“El vicepresidente actualmente no está dando respuesta a su misma nación aymara. Esos silbidos (en La Paz) creo que eran para el vicepresidente, porque no está actuando ni como Poder Ejecutivo, ni fiscalizando, ni ejecutando (obras), ni dando respuesta (ante los conflictos sociales), ni dando la cara a la población, ni a los medios de comunicación; menos aún, no encabeza la Asamblea Legislativa. Nos está retrasando en proyectos uno tras otro”, declaró Flores a la ANF.

Durante la inauguración del XXVI Congreso Campesino de la Federación de Trabajadores Departamental Única Campesinos “Túpac Katari”, el presidente Luis Arce fue abucheado en algunas oportunidades. Según el dirigente Flores, los silbidos fueron para el vicepresidente del Estado porque no trabaja.

“Si bien (Choquehuanca) asiste a reuniones, no dice nada (…). Ha quedado como un simple funcionario, calienta asientos, marca su horario y se va. Eso no funciona para nosotros”, cuestionó el dirigente campesino.

El vicepresidente continúa siendo blanco de críticas por el “silencio” que guarda en la ALP por las leyes antiprórroga y porque se niega a llamar a sesión del pleno de la Asamblea para dar una salida a las elecciones judiciales, pese a que ya pasaron tres meses sin sesionar.

El senador Leonardo Loza también puso en duda la capacidad del vicepresidente del Estado de resolver los problemas del país, mientras esté de presidente en ejercicio de Bolivia.

“El presidente interno de nuestro país no tiene ninguna capacidad (de resolver problemas), ni siquiera puede conducir de la mejor manera a la Asamblea, peor aún, no podrá resolver ningún conflicto con ningún sector, esto se va a agravar, va a empeorar”, aseguró Loza.

Actualmente, el país vive en tención por las amenazas de movilizaciones de distintos sectores que exigen una solución a la escasez de dólares y a la constante falta de combustible. Asimismo, el sector gremial está a la espera de la convocatoria del gobierno, caso contrario, asumirán medidas de presión.