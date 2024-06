Cuatro aprehendidos por la muerte de un hombre tras pelear con guardias afuera de un boliche en Santa Cruz

Fuente: Unitel

Santa Cruz.- El Ministerio Público se encuentra investigando la muerte de un hombre de 22 años afuera de un boliche ubicado en el centro de la capital cruceña. Por este caso hay cuatro guardias de seguridad aprehendidos y serán imputados en las próximas horas.

Daniel Ortuño, fiscal asignado al caso, explicó que cuatro guardias de seguridad del boliche, donde estaba el hombre de 22 años, fueron aprehendidos y se tomarán las declaraciones informativas a todos.

Según dijo el fiscal, la muerte fue por estrangulamiento. El hombre de 22 años fue retirado del boliche y reducido afuera luego de tener problemas dentro del local y también afuera, luego de estar consumiendo bebidas alcohólicas.

Una cámara de seguridad capta el momento en el que este hombre fue reducido por los guardias. Ese material será parte de la investigación de este caso.

El padre de uno de los aprehendidos señaló que hasta el momento no tienen una solución y que solo cumplían su trabajo los guardias del local. “Lo tenemos encerrado a mi hijo, no le dan solución. Pusieron a una abogada y le dijo que se culpe él solo y que después iban a salir todos y la cosa no es así”, lamentó el padre.

Contó que los guardias solo reciben instrucciones de un jefe para reducir a las personas que provocan algún altercado dentro del boliche.