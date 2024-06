Cuestionan que Nallar reciba atención médica inmediata mientras que a otros privados se les negó

Un día después, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que esa orden judicial obligó a las autoridades a trasladar a Nallar del penal de Chonchocoro a un centro médico para que evaluar su estado de salud. Incluso señaló que los médicos instruyeron que el sindicado guarde reposo.

“Es mejor ser un privado de libertad por narcotráfico o asesinato, que sindicado por fines políticos”, afirmó Jorge Valda, abogado del dirigente de Adepcoca César Apaza, a tiempo de cuestionar la inmediatez con que fue traslado Misael Nallar a un centro médico a comparación de otros reclusos.

“Cuando se trata de Misael Nallar, acusado de asesinar a otros policías, puede salir en cuanto quiera, puede ser llevado a la clínica que él decida y recibir atención con preferencia. Entonces, el que está fallando no es el interno, sino está fallando el sistema penitenciario que ha quedado en manos del Ministerio de Gobierno, porque al final ya no son jueces los que deciden si puede recibir atención médica, sino es Régimen Penitenciario quien lo decide”, manifestó.

Tras la pelea que se registró en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro el fin de semana, protagonizado por Nallar según el informe del Ministerio de Gobierno, su defensa presentó una acción de libertad para que sea trasladado a un centro médico y reciba atención.

Tras la admisión del recurso legal, el lunes se instaló la audiencia de forma inmediata y la juez Gabriela Salas concedió la tutela ordenando que el principal acusado del triple asesinato de tres policías en Porongo, sea trasladado a un centro de asistencia médica.

Un día después, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que esa orden judicial obligó a las autoridades a trasladar a Nallar del penal de Chonchocoro a un centro médico para que evaluar su estado de salud. Incluso señaló que los médicos instruyeron que el sindicado guarde reposo.

“Cumpliendo una acción de libertad planteada por los abogados de Nallar, nos han obligado a trasladarlo a un centro médico (la madrugada del lunes), ha retornado al centro de reclusión a las 03:55 de madrugada y los médicos han recomendado que guarde reposo absoluto. Tendrá los cuidados correspondientes y una vez que esté recuperado al cien por ciento, vamos a imponerle otra serie de medidas”, dijo la autoridad.

El jurista recordó que el dirigente cocalero, la única vez que recibió atención médica fue cuando sufrió una embolia y a insistencia de su familia fue trasladado al Hospital de Clínicas, en febrero de 2023. Incluso señaló que lo enmanillaron, sin tomar en cuenta que la mitad de su cuerpo estaba paralizado.

A la vez, indicó que tras recibir el alta médica no recibió el tratamiento que dispusieron los galenos, como realizar sesiones de fisioterapia y valoraciones cardiológicas de forma periódica, para monitorear su estado de salud.

“En el caso de César Apaza, se ha tenido que esperar a que sufra un colapso, a que esté con embolia para recién trasladarlo al Hospital de Clínicas como la primera y única atención que ha tenido. Mientras que, en otras oportunidades, no recibió atención, si tenía algún padecimiento, sesión de fisioterapia o ser revisado por el cardiólogo, si el médico no iba, él no era atendido”, manifestó.

Traslado de Camacho

El jurista también señaló el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra recluido en ese recinto,

“Pasó lo mismo, con el caso de la expresidenta, Jeanine Añez y con el caso del gobernador, Luis Fernando Camacho, donde sean presentado una serie de acciones en forma reiterativa. Sin embargo, Régimen Penitenciario, que es parte del Ministerio de Gobierno, decide arbitrariamente quién tiene derecho a la salud y quien no, eso es lo que está pasando”, señaló.

En septiembre de 2023, bajo un fuerte resguardo policial, Camacho fue trasladado al hospital del Sur en El Alto para que le realicen diversos estudios, esa medida fue ejecutada luego de varias solicitudes que hizo su defensa y las ordenes judiciales que se emitieron.

Inseguridad

Por otra parte, Valda consideró que el problema es estructural ya que en los recintos carcelarios no existe seguridad para los privados de libertad, ni para los policías que realizan el resguardo respectivo. Dijo que es necesario valorar la situación en que se encuentran los reclusos, porque algunos mueren en peleas y los hechos son encubiertos por Régimen Penitenciario.

“Creo que es importante considerar la situación de los privados de libertad de todo el país, cómo está la situación y cada cuanto una persona privada de libertad recibe atención médica. Hace dos semanas falleció una persona en la cárcel de Palmasola que estaba recluida por asistencia familiar, perdió la vida supuestamente en una pelea de internos. ¿Las cárceles brindan seguridad a los privados de libertad? ¿Brindan seguridad a los funcionarios policiales?, cuestionó.

