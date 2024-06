Decano de la UAGRM niega acusaciones de corrupción y dice que no renunciará a su cargo

Universitarios de la Facultad de Humanidades de la estatal cruceña, tomaron los módulos universitarias en protesta contra el decano Aejandro Velarde, quien negó haber cometido irregularidades y señaló que no renunciará.

Fuente: Unitel

Luego de la toma de los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) por parte de estudiantes que protestan y denuncian al decano de la facultad de Humanidades por presunta corrupción, la autoridad universitaria negó haber cometido actos de delitos y señaló que no renunciará al cargo.

El decano de la facultad de Humanidades, Alejandro Velarde, está siendo acusado por hechos de corrupción y por referirse, supuestamente, de forma despectiva de estudiantes y otras autoridades, luego de que filtraran los presuntos audios.

“Yo jamás me expresaría hacia una mujer, a una autoridad. Las personas que me conocen saben cual es mi forma de hablar, el estilo de palabras que utilizo. Demostraré que son audios fraudulentos y acudí ante la justicia para que haga un peritaje y vea lo que corresponde”, sostuvo el decano.

Velarde sostuvo que estas protestas responden a estructuras de poder a las que está enfrentando por denunciar corrupción.

“No voy a renunciar porque no tengo ningún motivo, no he cometido ningún acto irregular, no hay causales para que yo renuncie”, agregó el decano.

Pidió a los estudiantes no dejarse utilizar y volver a tomar clases normales que este lunes se vieron imposibilitadas por la toma de los módulos universitarios.