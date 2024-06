Defensa de Camacho insiste en que debe ser liberado por falta de garantías a su seguridad en Chonchocoro

Una de las primeras decisiones del gobernador cruceño es que su familia ya no lo visite en ese centro penitenciario

Martín Camacho, abogado defensor del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, solicitará una audiencia de cesación a su detención preventiva, porque asegura que la vida de la autoridad recluida en el centro penitenciario Chonchocoro corre riesgo tal cual se comprobó el pasado sábado cuando se registró un motín de privados de libertad muy cerca de la celda en la que guarda detención y dejó malheridos a dos efectivos del orden.

En ese sentido, informó que el equipo jurídico determinó tomar acciones, en primera instancia, recurrirá a las autoridades jurisdiccionales y si no es atendida su solicitud, apelará a una acción constitucional para lograr la libertad de Camacho, porque se demostró que la Policía Boliviana y la Dirección de Régimen Penitenciario fueron sobrepasados por los privados de libertad muy peligrosos que son quienes detentan el control de esa cárcel considerada de alta seguridad

“Seguiremos tres pasos considerando que existe una total ilegalidad en la detención del gobernador y además los plazos y las etapas procesales dentro de la investigación que se le sigue al gobernador ya concluyó y, un tercer punto, la 1970 permite, cuando se encuentra en serio riesgo, la vida de una persona, se pueda solicitar la cesación a la detención preventiva

Según el jurista, la familia tiene un justificado temor por la vida de Camacho porque los mismos custodios les informaron que la turba pretendía llegar hasta su celda; por ello, cinco policías tuvieron que evacuar al gobernador cruceño que casualmente se encontraba con su esposa y su hijo menor en ese centro penitenciario, posteriormente, uno de los guardias fue hospitalizado por las agresiones que recibió de parte de los internos amotinados.

“Los mensajes que nos dieron algunos policías que estaban de turno en el momento, esta turba enardecida pretendía llegar hasta la celda del gobernador Luis Fernando Camacho y uno de los policías que lo resguardaba le dijo que iban por él y que era inminente evacuarlo en ese momento junto con su familia; las imágenes que proporcionó el ministro de Gobierno muestran que los privados salen del pabellón y se acercan a dos metros de la celda del gobernador”, señaló.

Martín Camacho recién pudo reunirse con el gobernador cruceño en horas de la tarde y le instruyó expresamente que pida a su familia que no lo visite por la falta de garantías que existe en ese centro de reclusión, porque teme que estas acciones violentas se repitan y en esta ocasión los privados de libertad lleguen hasta su celda y pongan en riesgo su vida y la de sus allegados.

“Él teme más que nada como cualquier padre de familia, él me ha dicho que no teme por su vida, pero sí por lo que le pueda pasar a su familia, si bien su ventana tiene barrotes pueden lanzar piedras, palos o fuego dentro de la celda, entonces, el gobernador no quiere poner en riesgo a su familia. Con estos elementos se ve que no hay seguridad para el gobernador, motivo por el cual pediremos pueda defenderse en libertad”, refirió.