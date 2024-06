Déficit comercial refleja que se siguen perdiendo dólares y que disminuye la producción, según analistas

“La falta de dólares se va a notar mucho más, los ingresos van a seguir disminuyendo”, observó la presidenta del Colegios de Economistas, al referir que se deben tomar medidas urgentes

Yerko Guevara Álvaro Rosales Melgar

Fuente: Unitel

La balanza comercial negativa registrada por el Gobierno a marzo de 2023, tema que refleja también la caída de las exportaciones y las importaciones, implica que la economía siga perdiendo dólares y una disminución en la producción, de acuerdo con los puntos de vista de analistas consultados por UNITEL.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registró un déficit comercial de $us 438 millones durante el primer trimestre del año. En el desglose de la información, la entidad estatal refleja que las exportaciones cayeron de $us 2.645 millones a $us 1.920,9 millones, mientras que las importaciones bajaron de $us 2.797,2 millones a $us 2.359 millones.

Para la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, la disminución de importaciones es un tema que genera alerta, ya que lo que se interna en el país son de bienes de capital y de insumos que sirven para la producción, que se va menguando o disminuyendo y que implica una menor exportación.

¿Qué repercusión tendrá esto en la falta de dólares? Desde el punto de vista de Pacheco, la “crisis estructural en nuestra economía” se va a ir notando mucho más y se va ahondando con estas cifras reflejadas por el propio Gobierno nacional.

“Si bien el tema del comercio nos está demostrando que nuestra balanza comercial está negativa (…) no se están viendo ningún tipo de alternativas o soluciones propuestas de parte del Gobierno para poder solucionar este tema”, apuntó la ejecutiva.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el gerente general, Gary Rodríguez, explicó que el déficit comercial significa que la economía está perdiendo más dólares, cuando lo que se precisa es que la divisa abunde.

La forma de resolver esto tendría que ser a través de un estímulo muy fuerte, muy directo a la exportación. Lo hemos dicho hace tanto tiempo que la salida estructural al subdesarrollo, al seguir teniendo tanta pobreza en Bolivia, tiene que ver con la exportación”, expresó el ejecutivo del IBCE.

A su turno, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, manifestó que “uno de los reflejos mayores del deterioro de la economía del país” es la caída de la actividad productiva y esto se advierte incluso con el crecimiento de actividades cuentapropistas, informales o servicios personales que tienen muy poco valor agregado y que refleja menor recaudación y un incremento de la necesidad de financiamiento por parte del Gobierno.

Según Espinoza, Bolivia viene enfrentando hace 18 meses un déficit de divisas, sumado un problema comercial, cuyos saldos comerciales son cada vez menores, a lo que se debe sumar que la situación del mercado laboral es cada vez más deteriorada.

Pese a este contexto, el exdirector del BCB advirtió que el último año se vio un incremento sustancial del gasto fiscal, que se ha traducido en un déficit fiscal que el 2023 estuvo en torno a los $us 5.500 millones.

“Para poner en contexto la cifra, estos $us 5.500 millones son $us 890 millones de dólares más que lo que se habría gastado durante el 2020, en plena época de pandemia cuando la economía estaba cerrada y cuando el Tesoro General de la Nación no recaudaba la cantidad de impuestos que ha recaudado en 2023”, apuntó el ejecutivo.