Del Castillo califica de política la marcha gremial; «son 10 a 15 personas en carretera»

Fuente: erbol.com.bo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de política la marcha de un grupo de gremiales que prevé llegar en las siguientes horas a la ciudad de La Paz pidiendo atención a sus demandas, entre ellas, la falta de dólares.

Dijo que la gran mayoría de los gremiales en el país está trabajando, por no decir el 99.9%, porque si no trabajan, no tienen cómo llevar el pan de cada día a sus hogares.

“Quienes están marchando son 10 a 15 personas que en este momento están en las carreteras”, manifestó. Indicó que, así como aparece el sol o el frío, este grupo de personas se sube a una movilidad o se va a pernoctar a sus hogares.

Manifestó que, si estos dirigentes tienen alguna demanda insatisfecha, pueden acudir a las autoridades gubernamentales para solucionarla. “No consideramos ni vemos viable que la fuerza, el bloqueo, la transgresión de los derechos humanos sea el camino para atender las demandas”, afirmó.

De hecho, el grupo de marchistas que partió hace seis días desde Patacamaya, liderado por César Gonzales, ya fue desconocido por dirigentes de otras asociaciones de gremiales.

La facción de Jesús Cahuana, al anunciar reuniones del sector este lunes en Cochabamba, dijo que, al ser una marcha de 50 personas, hace quedar mal a la familia gremial.

Lo mismo ocurrió con el dirigente de la Confederación de Trabajadores Gremiales, Toño Siñani, quien aclaró que los marchistas no los representan y desconocen a esos dirigentes.

El martes 11, un grupo de gremiales inició una marcha desde el municipio de Patacamaya, situado a 97 km de La Paz. Los manifestantes exigen una reunión con el presidente Luis Arce para abordar sus demandas, incluyendo la solución a la escasez de dólares en la economía. Advierten que, si no son atendidos, procederán a bloquear calles y caminos en todo el país.