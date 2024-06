Del Castillo le responde al líder del MAS: “Según Evo, si no hay muertos no hay golpe de Estado”

Evo Morales señaló este domingo que esta convencido que no fue un golpe de Estado y dijo que el presidente Luis Arce “mintió” a Bolivia y a la comunidad internacional

[Foto: Carlo Villena] / “Entonces lo que ocurrió, según Evo Morales, el 2019 no fue un golpe de Estado”, señaló Del Castillo.

Fuente: UNITEL Tras las palabras de Evo Morales, quien apuntó que el presidente Luis Arce mintió con la versión del fallido ‘golpe de Estado’, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, le respondió calificando al líder del masismo como un mitómano compulsivo y que no está informado sobre lo ocurrido en la plaza Murillo.

“Según la versión de Evo Morales, si no hay muertos no hay golpe de Estado. Entonces lo que ocurrió, según Evo Morales, el 2019 no fue un golpe de Estado”, señaló Del Castillo.

El ministro explicó que el día en que Morales renunció a la Presidencia de Bolivia para luego huir a México, no se registraron decesos, sino hasta un día después.

Del Castillo manifestó que lo del miércoles fue un golpe de Estado fallido pues finalmente Zúñiga no logró la toma del poder.

“No se logró consumar el hecho en el cual Zúñiga le diga al presidente: a partir de este momento usted ha cesado sus funciones y el presidente de este país soy yo”, sostuvo el ministro de Gobierno.

Este domingo en su programa dominical, Evo Morales señaló que el presidente Luis Arce “mintió y engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con esta clase de golpe o autogolpe”.

“Estos nuevos elementos, me está haciendo convencer que es un autogolpe”, indicó Morales.

Fuente: UNITEL