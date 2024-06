Denuncian “fraude procesal” en audiencia de Carolina Ulloa

Ulloa y su abogado solicitan seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya para la expareja de la periodista, quien habría cometido violencia física y psicológica a la mujer desde 2015.

Fuente: El Diario

El abogado de la periodista Carolina Ulloa denunció ayer que la defensa de la parte demandada cometió un “fraude procesal” durante la audiencia de apelación de medidas cautelares, al hacerse pasar por el imputado; además, la audiencia fue suspendida sin diferir nueva fecha y hora.

“El vocal Henry Sánchez dijo que estaba presente el imputado y ausente el abogado, cuando era al contrario, (por lo que) consideramos que hubo un fraude procesal por parte de quien estaba en la audiencia; el abogado consintió esa información y, es más, respondió como el imputado”, afirmó Zúñiga a Brújula Digital.

En dicha audiencia se debía abordar la apelación presentada por la parte denunciante respecto a la decisión del juez, Elmer Laura, quien ordenó la detención preventiva por tres meses para el acusado, Gonzalo V., en el penal de San Pedro. Ulloa y su abogado solicitan seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya para la expareja de la periodista.

Asimismo, se debía abordar un pedido de “nulidad de la resolución” solicitado por el imputado; sin embargo, la audiencia fue suspendida sin fecha ni hora reprogramada.

Zúñiga agregó que no se concedió la palabra a Ulloa, quien estuvo presente virtualmente en la audiencia pese a tener percances con su dispositivo. Explicó que la audiencia no debía ser suspendida ya que el imputado era el único ausente, lo cual no constituye motivo suficiente para la suspensión.

FALSEDAD IDEOLÓGICA

Zúñiga indicó que esto podría ser entendido como una “falsedad ideológica” al hacer creer que el imputado estaba presente cuando no era así, por lo que esto debe ser aclarado. “El vocal no dijo nada, porque no nos ha permitido hablar pese a que yo pedí la palabra y le pedí una aclaración”.

A través de un memorial a la Sala Penal Tercera de la Ciudad de La Paz, la parte denunciante pidió advertir del “fraude procesal” y “remitir antecedentes al Colegio de Abogados y también al Ministerio Público para su investigación”.

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

La periodista fue víctima de violencia psicológica y física desde 2015, cuando conoció a su expareja, con quien años después tuvo una hija que ahora tiene cuatro años. Durante su embarazo, también sufrió agresiones y dos amenazas de aborto.

Ella soportaba que su pareja le exigiera a gritos el pago de un alquiler o gastos de la casa, que en realidad pertenecía a la familia de su expareja, como pretexto para sacarla del hogar. Aún después de separarse, sostuvo que las amenazas y el hostigamiento persistieron.

El pasado 6 de junio, el juez 12 de Instrucción Cautelar Anticorrupción envió con detención preventiva y por tres meses a la cárcel de San Pedro a Vargas, acusado de violencia física y psicológica.

A través de sus redes sociales, el imputado publicó un video en el cual relata su versión de los hechos y hace públicos algunos videos en los cuales estaría Ulloa. Para el juez, esto constituyó en revictimización y por ello emitió la resolución cautelar.

“(Gonzalo) habría expuesto a la víctima con la finalidad de incluso revictimizar a (Ulloa) porque lo habría sacado en un medio de comunicación”, indicó entonces la autoridad en la audiencia. (BD).

