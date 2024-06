Desafían el nuevo Código Penal de la India, que permite la violación marital

Fuente: rt.com

Varios grupos de derechos de las mujeres acudieron al Tribunal Supremo de la India para impugnar algunas de las disposiciones del nuevo Código Penal que sustituirá al actual, creado en el periodo colonial del siglo XIX, informa The Guardian.

El principal punto de discordia es que el nuevo documento, que se decía reflejaba y protegía el cada vez mayor papel de la mujer en la sociedad, no tipifica como delito la violación marital. Las autoridades no incluyeron esta disposición en el código, alegando que violaría la «santidad del matrimonio». «Las relaciones sexuales o los actos sexuales de un hombre con su esposa, si esta no es menor de 18 años, no constituyen violación», reza el documento, previsto para entrar en vigor el 1 de julio.

En este contexto, las activistas solicitaron al órgano judicial que tipifique la violación marital como un delito. Por su parte, el Tribunal Supremo, que tiene potestad para pedir una enmienda legal, solicitó al Gobierno indio que explique sus argumentos para no penalizar la violación conyugal.

Otras peticiones presentadas al órgano judicial también cuestionan otra disposición, que estipula penas de prisión de entre 2 y 7 años para los hombres casados que violen a esposas de las que se hayan separado. Los activistas se oponen a un encarcelamiento tan corto, destacando que es una pena inferior a la mínima obligatoria de 10 años que se aplica en caso de violación.

«Un pensamiento victoriano»

«No tiene sentido. No tipificar como delito la violación conyugal no es más que un pensamiento victoriano. Concede a un hombre acceso ilimitado al cuerpo de su esposa después del matrimonio. Esto entra en conflicto con la Constitución, que protege a las mujeres contra la violencia y les concede la igualdad», aseveró Ntasha Bhardwaj, especialista en cuestiones de género. La directora del grupo de defensa de los derechos de la mujer Bhoomika Vihar, Shilpi Singh, afirmó que «sin una nueva ley, las mujeres solo se enfrentarán a la explotación sexual».

Al mismo tiempo, el documento fija una serie de delitos contra la mujer, por ejemplo, el acto de obtener relaciones sexuales prometiendo matrimonio a una mujer se considerará delito por primera vez en historia del país y se castigará con 10 años de prisión. Además, en el Código Penal se aborda el concepto de consentimiento en las relaciones sexuales.