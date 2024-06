Descartan robo a casa de cambio e investigan cobro o presunto ajuste de cuentas en Bermejo

CRÓNICA

Fuente: https://elpais.bo

En la jornada pasada, se reportaron disparos en Bermejo tras un presunto robo a una casa de cambio. Sin embargo, Rubén Espinoza, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Bermejo, ha descartado este hecho y señaló que se trataría de un presunto cobro de dinero o ajuste de cuentas.

Espinoza explicó que alrededor de las 14:50 horas, un taxista estacionado fue abordado por dos sujetos masculinos. Tras una conversación de aproximadamente 7 a 8 minutos, los individuos comenzaron a discutir con el taxista, presumiblemente por un cobro de dinero, según evidencian videos y testimonios de testigos presentes en el lugar.

Posteriormente, los dos sujetos se retiraron en su motocicleta y el taxista los sigue. En el transcurso, los individuos dispararon al aire con un arma de fuego, el taxista continuó el seguimiento y, a la altura de Barranqueras, colisionó con los sujetos, quienes abandonaron la motocicleta y se dieron a la fuga por el río Bermejo.

Minutos después, la víctima se presentó en la FELCC y formalizó una denuncia por presunta tentativa de robo. No obstante, las investigaciones preliminares sugieren que el incidente se relaciona más con un cobro de dinero. «Las investigaciones nos darán un mayor resultado», señaló el Jefe policial.

Espinoza también informó que el taxista dijo que no conoce a los individuos por lo que a momento no se han identificado a los sujetos involucrados y que no se ha recibido ninguna denuncia de robo a una casa de cambio, como se mencionó inicialmente.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.