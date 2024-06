Diputada cruceña Nayar dice que carretera en Yapacaní servirá al narcotráfico, desconoce vocación productiva de la región

La diputada opositores de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar no votó por la aprobación del crédito de $us 35 millones para la construcción del camino Norte Integrado – Yapacaní, en Santa Cruz, porque -afirmó- es “una zona roja” del narcotráfico y dijo desconocer su vocación productiva.

Fuente: ABI

“Yapacaní es una zona roja, es una zona que se ha caracterizado por el tema del narcotráfico y habrá que ver a quién le sirve esa carretera, si le sirve a los narcotraficantes o los pobladores”, insistió en un intento por justificar su rechazo al crédito para la construcción de la carretera en una zona caracterizada por la producción de soya, arroz y leche, entre otros.

La posición fue expuesta en una entrevista en el programa Fama Poder y Ganas. Visiblemente extrañada por el argumento, la periodista le preguntó: ¿Yapacaní es una zona roja? ¿no es una zona productora?

“No (no es zona productora), creo conocer según informes públicos que Yapacaní es una zona roja que lamentablemente tiene muchos vínculos con el narcotráfico”, insistió la legisladora natural de Santa Cruz.

¿No se produce soya ahí? ¿No es una zona productora?, reiteró la periodista y la respuesta no fue diferente, aunque ahora tuvo un matiz: “No, pero esto no quiere decir que no sea una zona vinculada a hechos irregulares también”.

Parte de la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, San Juan de Yapacaní tiene un alto potencial agrícola y pecuario. Alberga a una de las dos colonias japonesas asentadas hace más de 60 años en esta región.

Según el Censo Agropecuario 2013, el arroz es el principal cultivo del municipio con una producción de 1.587.454,8 quintales, 329.049,70 quintales de soya, 119.642,50 quintales de mandarina y 77.984,00 quintales de maíz, entre otros. Hasta entonces trabajaban cerca de 300 pequeños y medianos productores de leche.

En la Cámara de Diputados se aprobó el crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 35 millones para la construcción de la carretera Norte Integrado – Yapacaní, que apunta a mejorar la calidad de vida de las comunidades y productores rurales. La carretera de 30 kilómetros unirá la región norte del Departamento de Santa Cruz con el resto del país, mejorando el intercambio comercial, la conectividad y la integración, en el marco del Corredor Este – Oeste de Bolivia.

La obra es demandada por pobladores de Yapacaní y fue un compromiso de la Gobernación cruceña. El Gobierno nacional hizo las gestiones para acceder al crédito.

Una alianza entre legisladores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y CC frenó la aprobación de este y otros créditos. Un prolongado bloqueo de ocho días consiguió la aprobación de este crédito, aunque Nayar y otros votaron en contra.

El repago de las obligaciones del crédito y el servicio de la deuda del contrato de préstamo estará a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias.

Rdc/Jfcch/CC

También puede leer: «Crédito de Yapacaní: Senado remite a la Comisión de Planificación ley para financiar carretera»