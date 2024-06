Diputada de CC reitera que Julia Ramos tiene 174 terrenos y muestra un informe de Derechos Reales

Luis Marcelo Tedesqui Vargas.

Campero advirtió que, “si se revisa la historia de Julia Ramos, es difícil de creerlo. El 15 de mayo del presente año solicitamos a Derechos Reales una certificación de todo el pliego de terrenos, casas e incluso viviendas sociales que tiene la señora Ramos y recibimos una respuesta el 20 de mayo, hace poco más de un mes. Este certificado tiene una validez de 60 días y en el mismo se indica que esta dirigente tiene 174 propiedades o bienes inmuebles registrados a su nombre”.

La asambleísta complementó que “nos llama la atención porque recibimos la denuncia del barrio Bartolina Sisa, gente muy humilde y de escasos recursos que habrían migrado a nuestro departamento (Tarija) con la promesa de tener justamente un bien inmueble a su nombre. Han realizado pagos a la señora Julia Ramos, y estas propiedades, tras el pago final, nunca fueron transferidas”.

Acotó que no es que Julia Ramos “hubiera representado a una masa de gente para adquirir esos terrenos. “ Adquirió 25 hectáreas allí donde está ubicado este barrio en Tarija en 2008. Incluso antes de que los vecinos realicen un pago. ¿De dónde sacó ella el dinero? Evidenciamos que ese es el modus operandi de los dirigentes del MAS, prometer vivienda propia a la gente humilde para movilizarlos políticamente y, lo que es peor, enriquecerse a costa de la ciudadanía”.

Admitió que no hay un cálculo estimado de cuánto dinero representa cada lote, pero cada terreno mide 300 metros cuadrados y podría costar hasta 35 mil dólares cada uno. “Sube más si es que tiene una construcción, y si es una vivienda social ya no se puede calcular económicamente sino en cuanto al delito porque ésta debe ser construida para una sola familia. No pueden construirse dos viviendas sociales a nombre de una misma propietaria”.