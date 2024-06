Diputada Nayar en referencia a Jáuregui: “No puedo debatir con alguien acusado de pedofilia”

“Yo voy a pasar a retirarme porque respeto a las mujeres, respeto a las niñas y me respeto también como mujer así que no tengo nada que debatir con este señor”, afirmó la diputada al abandonar una entrevista en un canal de televisión de La Paz.

Los diputados Héctor Arce, Luisa Nayar y Juan José Jáuregui. Foto: Captura

Fuente: Brújula Digital

La noche del jueves la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, se retiró de una entrevista en un canal de televisión indicando “no puedo debatir con alguien acusado de pedofilia”, en referencia al diputado arcista Juan José Jáuregui del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo voy a pasar a retirarme porque respeto a las mujeres, respeto a las niñas y me respeto también como mujer así que no tengo nada que debatir con este señor”, afirmó la diputada al salir del estudio “Aquí en Vivo” de Bolivisión.

En agosto del año pasado, la bancada de Comunidad Ciudadana presentó una denuncia contra Jáuregui porque presuntamente el arcista solicitó servicios sexuales a menores de edad y extorsionar a mujeres ofreciéndoles empleo en la Asamblea Legislativa a cambio de mantener relaciones.

Previamente el abogado Lurwyn Ledezma, en representación de Stephanie B. G., había presentado una acusación formal contra Jáuregui por los mismos delitos. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la denuncia en septiembre de la gestión pasada.

«Lastimosamente, se está haciendo uso de chats, uso de audios que me generan duda en su licitud y en su veracidad. Tengo que señalar de manera muy clara que no he sido parte de ninguno de los actos que se pretende denunciar en contra de mi persona», dijo Jáuregui en aquel entonces.

Añadió que esta denuncia tendría matices políticos e indicó que la senadora Patricia Arce del ala evista del MAS estaría detrás de estas acusaciones. BD/AGT