Diputado arcista asegura que la bancada no asistirá a la sesión plenaria de la Asamblea

El diputado del Movimiento Al Socialismo del ala arcista Rolando Cuéllar aseguró que la bancada afín al presidente Luis Arce no asistirá a la sesión plenaria del Legislativo convocada para este jueves por el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Andrónico Rodríguez.

El diputado de MAS del ala arcista Rolando Cuéllar. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

“Quiero anunciar al país que hemos tenido reunión con algunos colegas diputados. La bancada del Movimiento Al Socialismo no va a asistir el día de mañana. Así que, como no va a haber quórum, va a ser un fracaso total”, aseguró Cuéllar en conferencia de prensa.

Este martes, Rodríguez instruyó convocar a sesión plena del Legislativo para las 16:00 del jueves 6 de junio. Se prevé tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga del mandato de magistrados.

Cuéllar tildó de traidores a los legisladores que asistan a la sesión. “Solamente van a participar los vendepatrias, los evistas, que han firmado un acuerdo donde nosotros nunca vamos a pactar una megacoalición con los evistas y la oposición”.

Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, asumió como presidente en ejercicio de la Asamblea debido a que el vicepresidente David Choquehuanca reemplaza a Luis Arce, quien viajó a Rusia.

“A tiempo de desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, habiendo el Vicepresidente del Estado Plurinacional, asumido el mando presidencial en fecha 4 de junio del presente, de conformidad al artículo 158, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, en concordancia al artículo 4 del reglamento general de la Cámara de Diputados, la Presidencia y la Asamblea Legislativa Plurinacional recae sobre mi autoridad”, se lee en la carta que mandó Rodríguez al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, para instruirle que emita la convocatoria.

Este martes, Cuéllar había advertido con ordenar a la guardia policial del Legislativo aprehender al senador evista si es que insistía en convocar a la sesión.

“Si Andrónico Rodríguez quiere usurpar funciones con todos los policías que están en la Asamblea lo vamos a aprehender y lo vamos a llevar a la Felcc. No vamos a permitir un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa; no existe esa figura en el reglamento de la Cámara de Diputados”, dijo Cuéllar.

Hoy, el senador del MAS Félix Ajpi puntualizó que es obligación de los legisladores asistir a la sesión. Agregó que si hay críticas, estas deben ser expuestas en el pleno.

“Si tengo observaciones, ahí yo diré. ¿Por qué no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo ahí? El político va al lugar a debate. No se esconde detrás de la puerta tirando piedras. Yo no soy de eso”.

BD/JA