Diputado Arispe dice que Montaño le pidió que le recomiende con Arce para que sea ministro

Fuente: ANF

La Paz.- El diputado “evista” Gualberto Arispe aseguró que Édgar Montaño un día antes a la designación de ministros en 2020 le llamó para pedirle que lo recomiende ante el presidente Luis Arce, para que forme parte de su gabinete; pero ahora es el “más bravucón y bocón” contra Evo Morales.

“¿Qué lucha ha demostrado durante el golpe? (…) ¿acaso no llamaba a este diputado para consultar algunos temas durante el gobierno de facto? lo hacía pues. Incluso para que sea ministro, me llamó a mí, me dijo: ‘por favor, hermano diputado, no se olvide de mí; dígale al hermano presidente Luis Arce Catacora que no se olvide de mi’”, relató Arispe.

El diputado de la facción evistra señaló que esta llamada del ahora ministro de Obras Públicas fue un día antes de la posesión del gabinete de ministros del presidente Luis Arce, es decir en noviembre de 2020. Mencionó el tema en respuesta a las declaraciones de Montaño que este martes (11.06.2024) acusó Evo Morales de presuntamente buscar el derrocamiento del gobierno de Arce a través de un “golpe de Estado”.

“Evo Morales amenaza nuevamente con salir a las calles hasta tumbarnos, hasta darnos un golpe de Estado; yo no me he escapado, compañero Evo, como tú lo has hecho, he aguantado aquí el golpe de Estado y todos los indígenas antes que vos han preferido morir en Bolivia luchando con su gente”, sostuvo el titular de Obras Públicas.

Rechazó esas declaraciones, dijo que Morales no se escapó, sino que resguardó su vida y seguridad, así como lo hizo el entonces ministro de Economía y ahora jefe de Estado, Luis Arce; o el propio David Choquehuanca.

Asimismo, recordó que Montaño fue hasta Chimoré para recibir al expresidente Morales cuando retornó de Argentina, pero que ahora “se pasa de vivo, es el más bravucón o bocón como vocero dentro del gabinete de Arce”.

Cuestionó que el Gobierno y en particular Montaño ataque a Morales de todas las formas, “si hay bloqueo, es culpa de Evo Morales; si mañana llueve, será culpa de Evo Morales, para el señor Montaño. “No acepto esas aseveraciones de cobardes. Tú eres el primer traidor”, dijo Arispe.

/ANF/