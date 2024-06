Diputado denuncia que 44 empresas estatales recibieron $us 24.749 millones, el 80% deficitarias

Un estudio detectó que 44 empresas estatales creadas durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2007 y 2023, recibieron un total de $us 24.794.258.663.

Fuente: ANF

Además, establece que el 80% de las factorías no generan utilidades y representan un gasto para el Estado porque se sigue destinando recursos públicos de forma anual para su funcionamiento.

“Hemos hecho una fiscalización de las empresas públicas creadas entre el 2007 y el 2023, hemos detectado que son 66 empresas estatales que existen. Haciendo un análisis exhaustivo a 44 de ellas, se ha podido verificar que el gobierno nacional ha invertido casi 25.000 millones de dólares, pero más del 80% de estas son deficitarias y no generan utilidades en favor del Estado”, informó a la ANF el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas.

El legislador dijo que la investigación se realizó acudiendo a fuentes del Ministerio de Economía y a los datos que se encuentran en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), de acuerdo a la labor de fiscalización que realiza en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo al informe, existen ocho ministerios que están a cargo de administrar estas empresas: el de Obras Públicas tiene bajo su tuición a cuatro compañías y se destinó $us 5.624 millones; Defensa, cuatro empresas con $us 864 millones; Presidencia, dos empresas con $us 683.7 millones; Minería tiene cuatro factorías y se consignó $us 5.513 millones.

Mientras que el Ministerio de Hidrocarburos cuenta con ocho firmas y se destinó $us 6.101 millones; Desarrollo Rural tiene una factoría y se dispuso $us 64.7 millones. La mayor cantidad de empresas creadas se encuentran bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y se invirtió 5.730 millones.

“Estas inversiones lo han hecho en ocho ministerios y nos ha sorprendido la cantidad que se ha destinado desde la creación de las empresas. Los ministerios que manejan estas empresas son los ministerios de la Presidencia, Defensa, Economía, Minería e Hidrocarburos. El ministerio de Desarrollo Rural es el que maneja una mayor cantidad de presupuesto”, añadió.

Cuadro elaborado por el diputado Aldo Terrazas

Con pérdidas

Según esa investigación se identificó a 14 empresas públicas que se encuentran en números rojos, es decir que no generan utilidades en beneficio del Estado: Mi Teleférico, Transporte Aéreo Militar Empresa Pública (TAMep), Quipus, Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), Empresa Pública Yacana, Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), Boliviana de Aviación (BoA), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Empresa Metalúrgica Vinto, Bolivia Tv y la Empresa Naviera Boliviana (Enabol).

Según el diputado, BoA registró una pérdida de Bs 698.622.325; al igual que Mi Teleférico que alcanzó a Bs 1.258.743.336 y la Empresa Azucarera San Buenaventura tiene una perdida en utilidades de Bs 218.222.244. En este último caso, las autoridades del municipio donde se ubica la firma indicaron que solo opera al 33% de su capacidad.

Cerradas

Otro de los elementos que detectó es que cinco empresas creadas en el gobierno del MAS fueron cerradas, aunque en algunos casos fueron reabiertas con otros nombres. Por ejemplo, mediante Decreto Supremo 2946 del 12 de octubre de 2016, el Gobierno dispuso el cierre de la empresa Azúcar de Bolivia (Azucarbol) que se encontraba en Bermejo, Tarija, al que se destinó Bs 25.143.678.

La firma desaparecida fue creada el 24 de diciembre de 2008 con una inversión de Bs 175 millones, pero en 2016 se cerró la posibilidad de su continuidad porque en esa región no existían la cantidad necesaria de plantaciones de caña de azúcar para abastecer a la planta.

En julio de 2021, el Gobierno decidió cerrar la segunda empresa, Boliviana de Turismo (Boltur), que fue creada en 2014 debido a una mala administración, durante los años que operó se destinó $us 83.477.531. En su lugar se creó Conoce Bolivia.

Otras de las firmas cerradas fue Sank’ayu que tenía como objetivo principal la compra y fundición de chatarra y su procesamiento para la producción de perfiles y otros elementos, se invirtió $us 34.646.815.

La Empresa Nacional de Textiles (Enatex) fue cerrada en mayo de 2015 porque no contaba con mercados y desde su creación estaba en quiebra debido a malos manejos administrativos, en la que se invirtió $us 142.901.499. En su reemplazo nació el Servicio Nacional Textil – SENATEX.

En abril de este año, el Gobierno decidió cerrar la Empresa Boliviana del Oro (EBO) y hasta la fecha de su cierre se consignó $us 4.191.750. En su lugar se creó la Empresa de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) con un capital de Bs 102.9 millones.

/EUA/nvg/