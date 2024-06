Diputado llama al Gobierno “blandengue” con delincuentes como Nallar y duro con presos políticos

El Gobierno en otras ocasiones se ha negado a cumplir órdenes judiciales, en 2022, un juez dictó que la expresidenta Jeanine Añez, tras cumplir una huelga de hambre sea atendida en un centro médico, pero una movilización de los afines al MAS provocó que el juez cambie su dictamen.

El diputado Alberto Astorga criticó la actitud “tibia y “blandengue” del Gobierno con los “delincuentes” como Misael Nallar y “duro” con los presos políticos que guardan detención preventiva.

“El Gobierno es tibio y blandengue con los delincuentes, pero es duro con los presos políticos. Estamos ante una tiranía”, señaló el legislador después que Misael Nallar la mañana de este martes fue conducido a un hospital para ser atendido, debe guardar reposo y tiene un médico de cabecera.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo confirmó que se vieron “obligados” a dar cumplimiento a una acción de libertad para que Nallar, acusado de un triple asesinato en Porongo, sea trasladado a un centro médico para ser atendido.

La autoridad no dio mayores detalles, según el abogado de Nallar éste fue “torturado”. No obstante, en las imágenes que mostró el Ministerio de Gobierno se ve a Misael Nallar golpear a los policías del penal, no solo jalonear a los efectivos, sino propinar puñetes y patadas.

Astorga cuestionó que el Ministerio de Gobierno sea diligente para cumplir una acción de libertad a favor de Nallar, pero se niega a cumplir un dictamen judicial para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea trasladado a la capital cruceña en el marco de un juicio.

El Gobierno en otras ocasiones se ha negado a cumplir órdenes judiciales, en 2022, un juez dictó que la expresidenta Jeanine Añez, tras cumplir una huelga de hambre sea atendida en un centro médico, pero una movilización de los afines al MAS provocó que el juez cambie su dictamen.

“Es lamentable la actuación del Gobierno, blandengue (blando o débil) con los delincuentes y duro con los presos políticos”, insistió Astorga en declaraciones a la ANF.

