Diputado Urquidi: No vamos a aceptar de capataz a un TCP y a unos verdugos usurpadores

El legislador en conferencia de prensa,en relación a las acciones que desde el año pasado han venido asumiendo las salas constitucionales y el TCP dijo que no aceptarán más “imposiciones”.

Fuente: ANF

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, advirtió que el mensaje de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al Gobierno es claro, que “no vamos a aceptar de capataz a un Tribunal Constitucional Plurinacional y a unos verdugos usurpadores”, en relación a los magistrados autoprorrogados.

El legislador en conferencia de prensa, rodeado de sus colegas de su bancada, en relación a las acciones que desde el año pasado han venido asumiendo las salas constitucionales y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dijo que no aceptarán más “imposiciones”.

“Les damos una respuesta clara, no vamos a aceptar más atropellos, no vamos a aceptar más imposiciones, no vamos a aceptar de capataz a un Tribunal Constitucional y a unos verdugos usurpadores que inconstitucionalmente están usufrutuando para cumplir sus fines políticos del gobierno de Arce”, afirmó Urquidi.

El jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, señaló que la sesión fue convocada ante la “incapacidad” del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, que no ha conducido el rumbo de este órgano del Estado. “Hemos cumplido con una agenda inconclusa”, dijo.

La ALP aprobó por dos tercios de votos de los presentes el proyecto de ley 075, que prevé dejar sin efecto la prórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, la norma debe ser promulgada por el jefe de Estado para que entre en vigencia, de no hacerlo en un tiempo previsto lo puede hacer el presidente de la ALP, en ese caso, se prevé que no lo haga David Choquehuanca.

/ANF