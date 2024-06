Dirigentes de Yapacaní dicen que hay un compromiso para tratar sus demandas en la próxima sesión de Diputados

Fuente: Unitel

Dirigentes de sectores sociales del municipio de Yapacaní señalan que diputados se comprometieron a tratar sus demandas en la próxima sesión en la Cámara de Diputados. El sector movilizado exige el tratamiento de un proyecto de ley para la construcción del camino Norte Integrado – Yapacaní.

“Hemos tenido un reunión con los legisladores, mañana saldrá la convocatoria para el día jueves para tratar el proyecto de ley en la Asamblea”, dijo Rosalio Cáceres, ejecutivo de la federación de interculturales de Yapacani.

Con relación a las medidas de presión en Yapacani, según el dirigente no se han cerrado las válvulas del pozo Yarará X-2, que es administrada por YPFB.

“Las plantas no están tomadas y las válvulas no están cerradas. Nuestras bases nos han informado que no se han cerrado las válvulas”, dijo.

Como lo han anunciado, una comisión se trasladó hasta la sede de Gobierno para exigir una solución a sus demandas. El sector intercultural dijo que permanecerán en La Paz, hasta que los parlamentarios nacionales aprueben el crédito externo que dará lugar a la construcción del tramo Norte Integrado – Yapacaní.

Los pobladores de Yapacaní volvieron a radicalizar aún más su protesta con el cierre de válvulas del pozo Yarará X-2 y advierten con cerrar otra válvula este miércoles en caso de que no se apruebe el contrato para la construcción de una carretera.

Ante esta medida, el presidente Luis Arce cuestionó la determinación y puntualizó que el crédito para la carretera Norte Integrado – Yapacaní no es un problema pendiente de resolver por el Gobierno, y que el tratamiento está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).