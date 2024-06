Disminuye la producción de cítrico en El Torno por la sequía

Los cambios climáticos han provocado que este año la producción de cítricos disminuya significativamente, en el municipio de El Torno la productividad no alcanzó los resultados esperados.

Fuente: https://elmundo.com.bo

Trifón Pereira, productor de cítricos en el distrito 6 del municipio de El Torno, lleva 20 años dedicado a este rubro. Entre las variedades que cultiva se encuentran la naranja March, Valencia, Ombligo y Criolla. En cuanto a mandarinas, produce las variedades Incor, Morococha, Japonesa y Criolla.

Actualmente, se encuentran en plena cosecha, pero esta temporada no está siendo tan productiva como en años anteriores, principalmente debido a la sequía. “No hemos llegado ni al 50 % en producción, de lo que teníamos en otras temporadas”, indicó.

Lamentablemente, hasta el momento solo un 30% de la fruta está madura, ya que las precipitaciones no ocurrieron en el momento adecuado. Como resultado, las plantaciones de cítricos no han madurado lo suficiente. El productor señaló que este año, en particular, la sequía ha dañado mucho más las plantaciones de cítricos, lo que ha llevado a un bajo rendimiento en la producción. “Antes sacaba 54 cajas de cítricos por viaje y, en ocasiones, hacía hasta dos viajes al día”, relata.