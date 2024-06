Don Omar anunció que tiene cáncer: «Las buenas intenciones son bien recibidas»

La figura mundial de reguetón compartió por redes sociales una foto con el anuncio de que fue diagnosticado con la enfermedad

El rapero y compositor puertorriqueño Don Omar sorprendió a sus seguidores de Instagram en la madrugada del 17 de junio con una publicación en la que asegura que ha sido diagnosticado con cáncer a la edad de 46 años.

El interprete de éxitos como Dile y Salió el sol publicó una foto en la que se le ve con una manilla roja del hospital Orlando Health, ubicado en La Florida, Estados Unidos, donde está siendo atendido.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer”, escribió el denominado Rey del Reguetón con la esperanza de una pronta recuperación de su salud. “Las buenas intenciones son bien recibidas. nos vemos pronto. #fuckcancer”, escribió el músico.

El artista compartió por sus redes sociales una foto donde anuncia que fue diagnosticado con cáncer – Crédito @donomar / Instagram

El mensaje de Don Omar desató una ola de mensajes de sus seguidores en los que comparten cometarios e intenciones para que la salud el reguetonero mejore.

Sean Paul, cantante Jamaiquino y colega de Omar, fue uno de los primeros artistas en compartir su apoyo, “mantente fuerte mi hermano, salud y bendición”, comentó el interprete de I´m Still in Love with You, en la publicación del rapero puertorriqueño.

Aún no se conoce detalles sobre el tipo de cáncer que padece el artista.