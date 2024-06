Doria Medina visita a Camacho en Chonchocoro y este dice que hay esperanza de unidad

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Tras reunirse con Doria Medina, Camacho dice que soplan vientos de unidad de la oposición; El Alto: Entre vítores y rechiflas, Arce inaugura congreso campesino; y ciberextorsión: Dictan detención preventiva por 180 días para el ciudadano asiático y otras siete personas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tras reunirse con Doria Medina, Camacho dice que soplan vientos de unidad de la oposición

Desde su reclusión en el penal de Chonchocoro, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho difundió un mensaje que fue publicado en sus redes sociales en el que hace un llamado a la unidad de la oposición, tema al que hizo alusión después de haber recibido la visita de Samuel Doria Medina. “Han empezado a soplar favorablemente los vientos de la democracia y la unidad de la oposición democrática”, sostuvo. También remarcó que, gracias a su equipo jurídico, a las continuas denuncias de diferentes sectores y el respaldo de instituciones internacionales como Human Right Foundation, se dobló “el brazo del organigrama represor que nos impedía el derecho a las visitas”.

– Choquehuanca: Esta traición tiene dos rostros, uno que renunció a gobernar y otro que huyó

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, indicó, en alusión a Evo Morale, que la traición renunció a gobernar y huyó del país. «Lo que estamos viendo es traición al proceso de cambio, traición a la Constitución Política del Estado, al vivir bien. Es traición a nuestra wiphala, es traición a nuestras comunidades. Esta traición tiene dos rostros, uno que ha renunciado a gobernar el país, y el otro que ha huido», dijo Choquehuanca esta jornada. El mensaje fue dirigido al exmandatario Evo Morales que en 2019 abandonó el país por la convulsión social debido a la crisis política por el presunto fraude electoral.

– El Alto: Entre vítores y rechiflas, Arce inaugura congreso campesino

Este sábado, en medio de aclamaciones y rechiflas de algunos sectores, el presidente Luis Arce Catacora, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca, inauguró el XXVI Congreso Campesino de la Federación de Trabajadores Departamental Única Campesinos “Tupac Katari” en el coliseo cerrado de la ciudad de El Alto. Las rechiflas comenzaron cuando el mandatario saludó a Grover García como presidente del MAS-IPSP, en una clara señal de desconocimiento hacia el actual presidente del partido, Evo Morales. Sin embargo, desde otro sector del coliseo se escucharon gritos de apoyo: “Lucho, Lucho, Lucho”.

– Diputada Nayar: Veremos si Andrónico tiene los pantalones para convocar a sesión de Asamblea, cuando asuma la presidencia

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, afirmó que la próxima semana Andrónico Rodríguez asumirá como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tras el viaje de Luis Arce a Rusia, y en ese momento verán si “tiene pantalones” para convocar a sesión y dar solución de una vez por todas al tema de las elecciones judiciales. “La próxima semana tendría que asumir Andrónico Rodríguez la presidencia de la ALP y veremos si tiene los pantalones para asumir la conducción de una asamblea o si está actuando en un contubernio y en complicidad flagrante con el ala del Gobierno de Luis Arce”, sentenció la legisladora.

– Gobierno reitera predisposición al diálogo y exhorta a dejar de lado “posiciones intransigentes”

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró este sábado la predisposición del Gobierno nacional de entablar diálogo con sectores que convocan a bloqueos y exhortó a dejar de lado “posiciones intransigentes”. “Nosotros siempre estamos convocando a que se pueda llevar ese diálogo y que se dejen de lado posiciones intransigentes, que eso es lo que hemos visto con algunos sectores”, dijo la autoridad gubernamental en contacto con El Deber Radio. Alcón destacó el acuerdo, vía diálogo, al cual llegaron el viernes por la noche el Gobierno nacional y la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) de descartar cualquier medida de presión y no ir al paro y bloqueos.

– Transporte pesado sindicalizado de Cochabamba no se sumará al paro

El secretario ejecutivo del transporte pesado sindicalizado de Cochabamba, Juan Quispe, ha informado que su sector no participará en el paro movilizado convocado por la Cámara de Transporte Pesado de Ruta Internacional y Nacional para los días 3 y 4 de junio. Quispe explicó que su sector ha decidido no unirse a esta medida debido a los perjuicios que causan los bloqueos y protestas constantes. «No vamos por la conducta del perjuicio, porque somos quienes reclamamos por este perjuicio constantemente, que no hemos trabajado”, declaró a Radio Pío XII de la red Erbol. “No podemos ser también nosotros parte de la gente que se dedica a bloquear simplemente”, señaló.

– Transportistas rompen el bloqueo en San Julián al cumplirse el cuarto día de movilización

Los choferes del transporte pesado que fueron afectados por el bloqueo que llevan adelante juntas vecinales y otros sectores de San Julián, decidieron levantar la medida por sus propias manos, la noche de este sábado, de acuerdo con el reporte recogido por UNITEL desde el lugar, en plena ruta que conecta Santa Cruz con Beni. El desbloqueo se dio al caer la noche, cuando se cumplía la cuarta jornada de protestas por parte de los vecinos que rechazan el alza del pasaje del transporte interprovincial, específicamente el de la ruta a la capital cruceña que subió de Bs 25 a Bs 30. Los afectados decidieron tomar la medida de manera forzosa, ante la negativa de un nuevo cuarto intermedio.

– Reportan la quema de las instalaciones del comando policial de Santa Ana de Yacuma

Vecinos del municipio beniano de Santa Ana de Yacuma llegaron la noche de este sábado hasta las instalaciones policiales exigiendo la salida del comandante y en medio de la protesta procedieron a quemar el lugar, de acuerdo con el reporte de los medios de comunicación del lugar. Vecinos habían dado un ultimátum de 24 horas exigiendo la renuncia del comandante policial. Cumplido ese plazo, una turba llegó hasta el lugar la noche de este sábado, según la información preliminar. Asimismo, se conoce que los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos, sin embargo, los daños en el comando son considerables.

– Ciberextorsión: Dictan detención preventiva por 180 días para el ciudadano asiático y otras siete personas

Ocho personas fueron enviadas con detención preventiva por un lapso de 180 días a la cárcel de Palmasola dentro del caso de ciberextorsión que se investiga en Santa Cruz. La audiencia se desarrolló este sábado por la tarde en el Palacio de Justicia en donde los 10 aprehendidos fueron puestos ante un juez cautelar. Del total, dos recibieron medidas sustitutivas entre las que se incluye arresto domiciliario y una fianza. El ciudadano asiático es señalado de ser el cabecilla de la organización que, de acuerdo con las investigaciones, operaba en la capital cruceña desde donde hacían extorsiones a víctimas que estaban, principalmente, en el extranjero.

– IATA aclara que pasajeros de Bolivia podrán seguir adquiriendo pasajes internacionales en moneda local

Luego que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) señaló que un comunicado interno generó zozobra en la población por una posible disposición de la venta de pasajes aéreos en dólares para vuelos internacionales, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) emitió un comunicado este sábado aclarando que los pasajeros de Bolivia podrán seguir adquiriendo boletos internacionales en moneda local. “Los pasajeros bolivianos podrán seguir adquiriendo sus pasajes aéreos domésticos e internacionales pagando en bolivianos o moneda extranjera, a través de la red de las distintas agencias de viaje en el país”, señaló.