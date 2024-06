Dos legisladores que eran señalados de arcistas asistieron a sesión de la ALP presidida por Andrónico y dicen que fue legal

Evo Morales asegura que algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) están retornando a las filas del evismo en referencia a la sesión de la Asamblea Legislativa convocada por Andrónico Rodríguez y porque supuestamente otros participaron de su encuentro en Villa Tunari.

Bajo este argumento, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Estefanía Morales y Froilán Mamani, que participaron de la sesión del pleno en la Asamblea, dijeron que no pertenecen al evismo y arcismo, y que su participación responde a una “convocatoria abierta” para los asambleístas.

Ante la consulta si la diputada Morales, es arcista o evista, la legisladora respondió: “bueno, ehhh, yo he participado de la convocatoria legal de la Asamblea Legislativa y así mismo respaldando el trabajo viene realizando el presidente del Senado, nuestro compañero Andrónico Rodríguez”.

Además, la legisladora afirmó que desde el Gobierno no están realizando un trabajo efectivo a tiempo de señalar que “la actitud del Ejecutivo deja mucho que desear ya que no están trabajando y no queremos ser cómplices ante diferentes omisiones”.

Por su parte, el diputado del MAS, Froilán Mamani, también emitió un criterio similar que su colega. Aseguró no pertenecer al evismo y arcismo y que su participación en la sesión fue por “la patria y cumplir con la Constitución”.

“Yo tengo que ser claro, no soy de ninguna de las alas, primero es la patria y no puedo estar bajo los intereses políticos”, señaló a tiempo de indicar que no participó del encuentro en Villa Tunari.

Afirmaciones de Evo

Algunos parlamentarios arcistas del MAS se alejaron del Gobierno de Luis Arce y ahora forman parte del evismo. Tal afirmación fue hecha por el propio Evo Morales, que pidió a sus seguidores recibir y brindar aplausos a los “diputados y senadores” que “se dieron cuenta que estaban siendo engañados”.

“Aquí están varios senadores, diputados”, dijo Morales durante su alocución en la concentración que se tuvo el lunes en Villa Tunari, sin identificar a las personas.