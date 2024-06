Economía inversa del populismo y cocalero

“El gobierno populista tolera la oposición, pero luego los acosa, los doblega y los anula. Hay leyes, pero las aplica a conveniencia, látigo para opositores e impunidad para los amigos”. Cayetana Álvarez de Toledo, desde España, describe al Estado Plurinacional.

Demagogia populista.

“El gobierno no puede estar en crisis, porque está industrializando al país”. Tilín el Cajero.

“Es más fácil dibujar unas flores, que sembrar y cultivar un jardín. Y es más fácil pronunciar un discurso prometiendo bienestar sin mayor esfuerzo, que trabajo, fabricando y produciendo bienes para su sustento”. Pukymon.

Economía Inversa.

La Economía inversa del populismo cocalero, no produce, sino que gasta y solo se sostiene con la coca y los préstamos.

Las Industrias del Estado Plurinacional, no producen ganancias, sino pérdidas y a ellos no les preocupa. Esto porque el negocio de los masistas, no está en que las industrian produzcan, sino en comprar industrias y recibir comisiones.

Este modelo funciona mientras tienen plata. En Bolivia, cuando tomaron el Gobierno, hallaron la cacha llena de dólares y oro, más reservas de gas y petróleo con precios excepcionales y sin deudas internas ni externas.

Esto implica, que un nuevo Gobierno democrático tendrá que tomar medidas drásticas y antipopulares para salir de la crisis; como reducir la burocracia, eliminar el gasto público, eliminar los subsidios y promover el trabajo y la inversión, como lo está haciendo Milei.

Dice el Economista Bastiat: “Tomar decisiones que llevan a un buen fin, tiene riesgos que hay que asumir. El mal economista persigue un pequeño bien en el presente, al que seguirá un gran mal en el futuro. El buen economista persigue un gran bien futuro, a riesgo de un pequeño mal en el presente”.

El sendero de los masistas con la economía inversa.

“Conducidos por el hermano Evo el pueblo tumbará a los q’aras y a los gringos”. Linera en un arrebato de ll’unkerío.

Los masistas buscan el poder, el dinero de la coca y lo consiguen usando el aparato del Estado. Bolivia se endeuda, emite moneda y así mantiene los subsidios a un gran costo, y con un inmenso e inoperante aparato público para dar empleo a sus huestes.

Mantiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar, mientras en los países vecinos sus monedas siguiendo el mercado pierden valor, eso promueve el contrabando en Bolivia.

Cuando el pueblo clama por dólares, la Senadora masista Virginia Velasco sale y explica: “También falta dólares en los Estados Unidos y de ahí viene nuestro problema”.

El gobierno del MAS debería emitir dólares, como lo hace por millones con los bolivianos, tiene las máquinas y solo hay que traer papel y tinta y meterle.

No queremos aprender de los errores.

El desastre económico y los millones de muertes que causo la revolución comunista en Rusia y luego sus herederos del Castrochavismo en Latinoamérica, debe mostrar a la población el trágico error de la utopía comunista y comprender y aceptar que sólo la libertad individual y la libertad económica pueden proporcionar la sociedad justa, buena y próspera que la humanidad puede y debe tener.

Vemos en Latinoamérica a muchas personas y agrupaciones políticas, quienes conociendo la trágica situación de miseria y opresión que viven los vasallos de los gobiernos populistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, etc., no solo se callan, sino que apoyan a estos Gobiernos dictatoriales. Esto nos lleva a inferir que cobran muy bien o son MASoquistas.

Cambio de modelo económico y político.

El modelo comunista fracaso en Rusia, Cuba, Nicaragua y otros países.

En China, con su modelo de comunismo capitalista y autoritario, la economía funciona y crece. En Argentina el modelo Estatista y de democracia, a medias, fracasó. Esto significa que el ingrediente principal para que la economía crezca es capitalismo, libertad y economía de mercado.

La experiencia internacional muestra que para salir de la crisis, debemos cambiar de modelo, del populismo cocalero, centralista y estatista, a la democracia liberal de propiedad privada y economía de mercado. Pero no queremos aprender y no nos unimos para lograr este cambio.

Para cambiar de modelo y aunque en la oposición no hay candidatos perfectos, votemos por la libertad, que creo es lo que deberíamos querer.

Elegir un solo candidato que le gane al MAS, es la causa más importante para el Búnker, interpretando el interés del ciudadano boliviano. Y esta debe ser la consigna de todos los bolivianos.

Por su parte, los masistas, dada su ansia por el poder, la plata y la coca, se unirán para mantenerse el poder.