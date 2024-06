EEUU: Mujer que apuñaló y mató a un niño de 3 años sonríe durante su lectura de cargos

Fuente: https://actualidad.rt.com/

Este lunes tuvo lugar en Estados Unidos la audiencia de lectura de cargos contra Bionca Ellis, acusada de apuñalar mortalmente a un niño de 3 años y herir a su madre la semana pasada a las afueras de una tienda de comestibles en un suburbio de Cleveland (Ohio), informan medios locales.

Ellis, de 32 años, compareció ante la jueza del Tribunal de Apelaciones Comunes del condado de Cuyahoga, Nancy Margaret Russo. Mientras le leían los cargos, la acusada pareció sonreír por momentos antes de declararse inocente, de acuerdo con imágenes publicadas de la audiencia.

Bionca Ellis, accused of stabbing 3-year-old Julian Wood to death, appears unbothered and smiles as the charges are read.

Ellis pleads not guilty to the charges.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/koBYen7DOh

— AF Post (@AFpost) June 10, 2024