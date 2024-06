Ejecutivo de Disney: «No hay manera de que contratemos a un hombre blanco»

Fuente: https://actualidad.rt.com/

La compañía estadounidense Walt Disney estaría discriminando deliberadamente a los «hombres blancos», según concluyó un reportaje del O’Keefe Media Group (OMG), publicado recientemente.

En el reportaje, se captó en una cámara oculta al ejecutivo de Disney, Michael Giordano, detallando a periodistas encubiertos el proceso de selección del personal. «Nadie más te va a decir esto, pero no están considerando a ningún hombre blanco para el trabajo», subrayó el vicepresidente de asuntos comerciales de la firma.

BREAKING: Senior Vice President at The Walt Disney Company details discriminatory hiring practices: «Nobody else is going to tell you this, but they’re not considering any white males for the job,» says Michael Giordano, a Vice President of Business affairs, «there’s no way we’re… pic.twitter.com/IMOsFOLKro

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) June 20, 2024