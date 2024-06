El cerebro inflamado (encefalitis autoinmune)

Ronald Palacios Castrillo

En algunos casos de psicosis subyacen condiciones autoinmunes.Esto no es tan especulativo y sin sentido como podría parecer. El Lupus Sistémico Eritematoso, la enfermedad autoinmune por excelencia, se puede manifestar como trastornos de conducta, depresivos y psicóticos en algunos pacientes ( juntos bajo el término encefalitis Lúpica). Los científicos están ampliando su búsqueda de pacientes, que a menudo se benefician del tratamiento immunosupresor, con muy buenos resultados.

Thomas Müller* disfrutó una vez de una vida tranquila como psiquiatra con su esposa y sus tres hijos en Lahr, una ciudad alemana cerca de la frontera francesa. También era un artista talentoso al que le encantaba pintar con sus hijos y un lector voraz aficionado a la ciencia ficción especulativa de Philip K. Dick y los cuentos sobrenaturales de H. P. Lovecraft. Pero en 2012 Müller cayó en una profunda depresión. No pudo leer más que unas pocas docenas de palabras antes de perder la concentración. Comenzó a tener lapsos de memoria. “No podía dormir en absoluto, durante noches seguidas. Deambulaba inquieto”, dice. Oscuros pensamientos invadieron su mente. «Pensé que sería mejor si no existiera».

Müller dejó su trabajo en una clínica del dolor y recibió varios diagnósticos de diferentes médicos, incluidos trastornos delirantes y esquizofrenia. Pasó semanas seguidas en hospitales psiquiátricos, a veces contra su voluntad.

En 2017, desarrolló una sed insaciable que le obligó a beber hasta 15 litros de líquido al día. Se mudó a la casa de sus padres, donde permanecía acostado en la cama todo el día, sollozando y “con miedo de morir”, dice. «Sabía que había algo terriblemente mal en mí».

Luego, en 2019, la tía de Müller compartió un artículo de revista sobre Ludger Tebartz van Elst, un neuropsiquiatra de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo que está explorando una nueva frontera de la medicina: las enfermedades autoinmunes que desencadenan la psicosis.

Müller fue de visita y en agosto de ese año, el equipo de Tebartz van Elst aisló anticuerpos reveladores del suero sanguíneo de Müller. Señalaron una enfermedad cerebral autoinmune con un nombre rompedor: encefalitis glioma inactivada 1 anti-glioma rico en leucina (anti-LGI1).

El equipo administró altas dosis de cortisona intravenosa, un tratamiento de primera línea para la inflamación cerebral. «Mis expectativas se vieron atenuadas», afirma Tebartz van Elst. “¿Llegamos demasiado tarde para ayudarlo?”

Müller mostró escasa mejoría al principio y terminó nuevamente en una sala psiquiátrica a principios de 2020. Pero después de un segundo período bajo el cuidado de Tebartz van Elst, sus síntomas comenzaron a disminuir. Para el otoño de 2021, estaba en camino a la recuperación.

Durante los últimos 15 años, los investigadores han identificado 18 enfermedades diferentes, todas provocadas por un ataque inmunológico al cerebro, que pueden provocar diversos síntomas neurológicos y, en algunos casos, psicosis.

Al igual que otras enfermedades autoinmunes, que incluyen la artritis reumatoide, la psoriasis y el lupus, estas inflamaciones cerebrales autoinmunes o encefalitis surgen cuando los anticuerpos se vuelven contra el cuerpo. Estos anticuerpos pueden originarse en el cerebro o ingresar desde el torrente sanguíneo.

Luego se unen a objetivos en la superficie de las neuronas o en las sinapsis entre ellas, alterando la función cerebral y desencadenando una cascada de procesos inflamatorios.

«Estos no son trastornos nuevos», dice Belinda Lennox, psiquiatra de la Universidad de Oxford. Pero antes de que se desenmascararan los anticuerpos aberrantes detrás de la encefalitis autoinmune, muchos individuos afectados murieron en unidades de cuidados intensivos.

Algunos languidecieron en pabellones psiquiátricos y unos cuantos incluso fueron sometidos a exorcismos. “Un día puedes estar bien y al siguiente absolutamente psicótico. Y eso es horrible”, afirma Stacey Clardy, neuroinmunóloga de la Universidad de Utah.

Cuando se descubrió la primera forma de encefalitis autoinmune en 2007, los psiquiatras ignoraron en gran medida la revelación o no pensaron que fuera relevante para sus pacientes, dice Lennox. Había una “barrera al cambio” en este campo.

Muchos ya se han dado cuenta. Los psiquiatras y neurólogos unen cada vez más fuerzas para encontrar y tratar a pacientes con psicosis autoinmunes. . Han surgido centros de tratamiento e investigación en toda Europa y Estados Unidos.

Los científicos del recién inaugurado Centro de Psiquiatría de Precisión y Salud Mental de la Fundación Stavros Niarchos de la Universidad de Columbia están planeando este otoño realizar pruebas de detección de autoanticuerpos en pacientes del sistema de salud mental del estado de Nueva York (14 centros psiquiátricos con un total de 3.000 camas) que puedan tener enfermedades autoinmunes no diagnosticadas.

Se desconoce la verdadera tasa de encefalitis autoinmune, pero la mayoría de los investigadores sospechan que sólo una pequeña fracción de los casos de psicosis se deben a autoanticuerpos. En cierto modo, estos pacientes son los afortunados.

Cuando Clardy ve a un paciente que tiene síntomas característicos, que incluyen psicosis y convulsiones de inicio agudo, y sin antecedentes familiares de esquizofrenia, “queremos desesperadamente que sea autoinmune. Eso implica que podemos solucionarlo”, dice.

Las personas tratadas con terapias inmunomoduladoras habitualmente logran recuperaciones notables: una historia de esperanza popularizada por Susannah Cahalan del New York Post en su libro de 2012 Brain on Fire: My Month of Madness, que describe hospitalización y eventual diagnóstico de encefalitis autoinmune.

Ahora, los investigadores están buscando indicios de que los anticuerpos errantes podrían desempeñar un papel en otros trastornos que alguna vez se pensó que pertenecían directamente al ámbito de la psiquiatría, incluidos el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión.

«Esta nueva área de investigación podría revolucionar la psiquiatría clínica», predice Tebartz van Elst, aunque advierte que se debe trabajar más para revelar «el papel preciso que desempeñan estos anticuerpos en el proceso de la enfermedad».

De hecho, algunos investigadores advierten que las pistas intrigantes que no dan resultado generarán falsas esperanzas en los pacientes y sus familias. «Hay mucha ingenuidad», dice Josep Dalmau, neurooncólogo del Centro de Investigación IDIBAPS del Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona, ​​cuyo descubrimiento en 2007 de la encefalitis anti-N-metil-D-receptor de aspartato (anti-NMDAR) dió tremendo impetu a este campo.

Pero Lennox, que está investigando autoanticuerpos en pacientes con psicosis postparto y trastorno bipolar, confía en que el conjunto de enfermedades mentales autoinmunes es más amplio y profundo de lo que muchos han creído. Si encontramos algo que sea causa de enfermedad y que sea curable», dice, «por el amor de Dios, deberíamos ponerlo a disposición de todos.

Colgado en una pared encima de un microscopio en el laboratorio de Dalmau, un cartel muestra cortes de cerebro de rata ampliados para mostrar intrincados patrones de tinción marrón.

La tinción mapea cómo varios anticuerpos extraídos del líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes se unen al tejido cerebral de rata. Un corte de cerebro de dos centímetros de largo presenta el patrón distintivo de anticuerpos anti-NMDAR. Hace dos décadas, dice Dalmau, detectar esos autoanticuerpos en el LCR de varias mujeres jóvenes fue un momento eureka.

El camino de Dalmau hacia el descubrimiento fue tortuoso. Creció en la Cataluña rural, donde cuando era niño sus padres tuvieron que escatimar y ahorrar para comprar el conjunto de libros de texto de anatomía de cuatro volúmenes que ahora guarda en un estante de su oficina.

Como estudiante de medicina en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, ​​Dalmau quedó fascinado por las complicaciones neurológicas del cáncer y los tratamientos contra el cáncer. Le ofrecieron un puesto postdoctoral en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center justo cuando su esposa, Martha, enfermaba de cáncer metastásico, y él puso su carrera en suspenso para cuidarla hasta su muerte en 1988.

Dalmau llegó a Sloan Kettering varios meses después. Su inglés era “muy pobre”, sus habilidades de laboratorio eran débiles y, mirando hacia atrás, dice: “Probablemente estaba clínicamente deprimido”. Perseveró, conoció a su actual esposa, la neuróloga Myrna Rosenfeld, y en 2002 la siguió a la Universidad de Pensilvania, donde fue contratada para realizar ensayos clínicos sobre tumores cerebrales.

Estudió afecciones neurológicas raras en pacientes con cáncer generalmente causadas por células T, otro guerrero del sistema inmunológico, que ataca el sistema nervioso.

Un día lo llamaron para consultar sobre el caso de una mujer de 26 años ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Filadelfia. Sus síntomas iniciales incluyeron risa inapropiada, paranoia y comportamiento combativo.

Los medicamentos antipsicóticos y los antibióticos no ayudaron; Finalmente, ya no podía reconocer a los miembros de su familia, desarrolló fuertes contracciones faciales, luego entró en coma y fue intubada después de tener problemas para respirar.

Al parecer, sus únicas anomalías físicas eran una leve inflamación cerebral y un teratoma (un tipo raro de tumor de células germinales) en el ovario. «Estábamos totalmente perdidos», dice Dalmau.

Entonces, el caso dio un giro sorprendente. Después de descartar una infección viral, los médicos le recetaron esteroides a la mujer para tratar de controlar la inflamación cerebral. Ella mejoró constantemente y en un año obtuvo un certificado de buena salud.

Dalmau se dio cuenta de que otras tres mujeres jóvenes con síntomas similares que le habían remitido en meses anteriores también tenían teratomas ováricos benignos. Sospechaba que los anticuerpos que generaba su sistema inmunológico para atacar los teratomas también apuntaban erróneamente a las proteínas de sus cerebros.

“Cambié mi estrategia para buscar nuevos tipos de anticuerpos”, dice Dalmau, y este “acto de fe” dio sus frutos. El LCR de las mujeres contenía anticuerpos nunca antes vistos dirigidos al tejido cerebral. Se trataba de un nuevo tipo de enfermedad autoinmune.

Después de varios meses de investigación, el equipo de Dalmau descubrió que los autoanticuerpos culpables se estaban adheriendo a los receptores NMDA. Estos canales permiten que los iones, principalmente calcio, fluyan hacia las neuronas y ayuden a regular la forma en que estas células se comunican entre sí, una conversación que es vital para el aprendizaje y la memoria.

Después de publicar sus hallazgos en Annals of Neurology en 2007, dice Dalmau, «fuimos bombardeados con correos electrónicos de todo el mundo» de médicos que habían encontrado pacientes similares.

La revelación también pareció explicar casos desconcertantes en la literatura médica. Estos se remontan a 1843, con la descripción en una revista médica austriaca de una mujer de 18 años que estuvo gravemente enferma con convulsiones y catalepsia durante más de un año antes de recuperarse espontáneamente (el mismo curso distintivo de la enfermedad que se observa en las Encefalitis por anticuerpos contra NMDAR.

A principios de la década de 1990, Guillaume Sébire, un neurólogo pediátrico entonces en Francia, había observado una condición similar en seis niños que sufrían confusión y movimientos anormales y cayeron en coma antes de recuperarse por completo. Quince años después, dice Sébire, que ahora está en la Universidad McGill, “leí el artículo de Dalmau y dije: ‘¡Dios mío! Tenía que ser la misma enfermedad’”.

Los síntomas agudos típicos de la encefalitis anti-NMDAR incluyen convulsiones, movimientos involuntarios, hipersexualidad, arrebatos violentos y alucinaciones aterradoras causadas por la inflamación de la amígdala, el centro del miedo del cerebro.

“No hay nada tan inquietante como mirarlos a los ojos. Es primordial”, dice Clardy. Dalmau señala que algunos individuos “sufrían rituales de expulsión demoníaca”.

Sébire sugiere que el niño de 14 años hospitalizado en 1949 que inspiró la novela de terror de 1971 El exorcista pudo haber tenido encefalitis anti-NMDAR.

Ante estos casos, antes del descubrimiento de la encefalitis autoinmune, los psiquiatras solían prescribir antipsicóticos como la clorpromazina o el haloperidol. Pero estos fármacos bloqueadores de la dopamina tendían a enfermar aún más a los pacientes autoinmunes.

Quizás uno de cada cinco entraría en coma y moriría, afirma Tebartz van Elst. Otros se recuperarían pero enfrentarían déficits neurológicos por el resto de sus vidas.

Hoy en día, las inmunoterapias de primera línea incluyen la plasmaféresis, en la que la sangre circula fuera del cuerpo para purgar el plasma de anticuerpos, o una infusión de inmunoglobulinas (anticuerpos producidos por células plasmáticas) que incita al cuerpo a absorber autoanticuerpos. La mayoría de los pacientes también reciben dosis altas de esteroides.

Después del descubrimiento de Dalmau en 2007, él y Rosenfeld se trasladaron de Filadelfia a Barcelona para centrarse en las encefalitis mediadas por anticuerpos. En total, ellos y su colega barcelonés Francesc Graus han descubierto 11 de las 18 variedades conocidas: una galería de síndromes con síntomas muy diferentes según el autoanticuerpo responsable.

En uno, los anticuerpos atacan una proteína de la superficie celular de las neuronas llamada IgLON5, provocando patrones de sueño anormales y una acumulación de tau, la proteína que forma ovillos insolubles en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer.

Los pacientes, generalmente afectados en la mediana edad o en la vejez, a menudo sucumben a la enfermedad, dice Dalmau.

Las otras 17 encefalitis autoinmunes tienden a tener mejores resultados, pero las consecuencias aún pueden ser profundas.

En la encefalitis anti-LGI1, la segunda más común de estas enfermedades después de la encefalitis anti-NMDAR, los autoanticuerpos se adhieren e impiden la proteína LGI1, que se encuentra en las sinapsis y ayuda a regular la transmisión de señales eléctricas entre las neuronas.

Los pacientes suelen recuperarse, pero con déficits duraderos: lagunas en la memoria, convulsiones leves y espasmos musculares. “Es un fenómeno de iceberg”, dice Dalmau: Bajo la superficie se esconde una patología desconocida.

Antonio Serra, un superviviente de encefalitis anti-LGI1 de 74 años, está en buena forma física cuatro años después de recibir tratamiento, con una sonrisa irónica que rara vez abandona su rostro mientras se prepara para su chequeo nocturno tres veces al año con Dalmau en la Universidad de Hospital Clínic de Barcelona. Después de experimentar un lapso de memoria desconcertante, pero fugaz, un día de 2019, el agujero negro de la memoria de Serra se formó repentina e irrevocablemente en marzo de 2020.

“Me desperté y no recordaba nada”, dice. “No recordaba que mis padres habían muerto”, más de 10 años antes.

Los médicos inicialmente pensaron que tenía una enfermedad neurodegenerativa antes de que Dalmau descubriera que tenía anticuerpos anti-LGI1. Mejoró tras la inmunoterapia, pero su memoria sigue siendo mala y su personalidad ha cambiado, afirma su mujer, Montse Serra.

Antes de su enfermedad, tenía mal genio. «Su agresividad ha desaparecido», dice. La pareja se ha adaptado a su nueva realidad: se dan atracones de dramas televisivos, por ejemplo, para que él pueda ver una serie completa antes de olvidar episodios anteriores.

Lo que más irrita a Montse es que su marido ha perdido el interés por viajar. “En otras casas me despierto desorientado”, explica.

Para Serra, como para la mayoría de los pacientes, qué desencadenó biológico ese tipo de encefalitis autoinmune es un misterio. Los teratomas y otros tumores desencadenaron algunos casos.

En aproximadamente el 5% de los pacientes anti-NMDAR, una inflamación cerebral causada por una infección por herpes simple se convierte más tarde en encefalitis autoinmune; Los investigadores creen que las neuronas destruidas por el virus liberan moléculas que estimulan la producción de autoanticuerpos (ver gráfico ). «Estamos tratando de localizar otros factores desencadenantes», dice Lennox.

Independientemente de su desencadenante, todas estas enfermedades son unicornios. La encefalitis anti-NMDAR ocurre en sólo aproximadamente 1,5 de cada 1 millón de personas cada año. Aún así, eso significa que hay miles en todo el mundo que desarrollan una enfermedad potencialmente mortal pero tratable, dice Lennox: «no es un número trivial de personas a las que se podría ayudar».

En Alemania, unos pocos pacientes afortunados encuentran su camino a Friburgo, en el borde de la Selva Negra.

En el campus médico de su universidad, salpicado de imponentes secuoyas, Tebartz van Elst estableció una clínica autoinmune para pacientes ambulatorios después de recibir una donación de 400.000 euros de una fundación privada para la investigación de la esquizofrenia. Los pacientes cuyos síntomas repentinos hacen que sus médicos sospechen de psicosis autoinmune son remitidos aquí desde todo el país.

Tebartz van Elst y el neurólogo Kimon Runge someten a los pacientes a una serie de pruebas estándar: análisis de sangre, electroencefalografía, exámenes neurológicos, una resonancia magnética cerebral y, en muchos pacientes, una punción lumbar.

Una de las pruebas más definitivas es la tinción de cerebro de rata en la que Dalmau fue pionero hace 20 años, que consiste en embadurnar cortes de cerebro de roedor con muestras de suero o LCR de un paciente para revelar los patrones característicos de autoanticuerpos conocidos (ver gráfico a continuación). Si la prueba identifica signos de autoinmunidad, los pacientes pueden recibir tratamiento rápidamente.

La clínica de Friburgo puede ser el último recurso. La odisea diagnóstica de Alina Sternberg comenzó en 2005, cuando era estudiante de medicina. Le encantaba practicar deportes, pero de repente empezó a ganar peso y a sufrir dolores musculares después de un esfuerzo leve.

Fue tratada por una enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto y sus síntomas disminuyeron. Pero en 2017, sufrió una fatiga abrumadora y confusión mental. Durante los siguientes 3 años, visitó varias clínicas de neurología pero nunca recibió un diagnóstico definitivo.

“Dijeron que estaba depresivo. Les dije: ‘No, puedo disfrutar de mi vida y sé lo que es la depresión’. Fue absurdo: ¡soy psiquiatra!

Sternberg se deterioró. Luchó por ayudar a su marido a cuidar de sus dos hijas, ambas autistas, y en 2021 tuvo que cerrar su consulta privada. A principios de 2023, pasaba la mayor parte de los días en cama. Una tarde se perdió en su casa de Heidelberg, donde había vivido durante 20 años. Se le olvidó cómo usar un cajero automático. Desarrolló severos espasmos musculares e insomnio. «Fue una catástrofe», dice.

Sternberg preguntó a un colega si podría tener encefalitis autoinmune. «Dijo que eso era imposible, porque yo no era psicótico».

Ella le pidió que le hiciera una prueba de autoanticuerpos neuronales, pero él se negó y otros neurólogos lo respaldaron.

“Me entristeció y enojó que no me creyeran”, dice. Luego, a principios del año pasado, acudió a la clínica de Tebartz van Elst. Su análisis de sangre reveló anticuerpos contra la proteína similar a la contactina 2 (CASPR2), una proteína de membrana en el sistema nervioso central que es crucial para la transmisión de señales neuronales.

Los niveles de autoanticuerpos CASPR2 en la sangre de Sternberg estaban en el límite, pero considerando toda la evidencia, dice Runge, el equipo médico le recetó cortisona intravenosa. A los pocos días volvió a correr, por primera vez en casi una década.

En noviembre de 2023, Sternberg volvió a trabajar como psiquiatra forense. «Es simplemente increíble», dice. “Recuperé mi vida”.

No todos los pacientes autoinmunes responden tan espectacularmente, advierte Tebartz van Elst, cuya clínica atiende a varios pacientes nuevos por semana. Identifican autoanticuerpos conocidos en sólo alrededor del 1% de sus casos, un número bajo, dice, porque otros hospitales y clínicas alemanes son competentes para detectar casos claros de encefalitis anti-NMDAR y anti-LGI1.

Hasta en un 20% de los pacientes se detectan anticuerpos no identificados y algunos de esos pacientes también responden bien a la inmunoterapia, afirma.

El diagnóstico puede ser complicado, señala Dalmau: todos los pacientes con encefalitis anti-NMDAR tienen anticuerpos en el LCR, pero no todos los tienen en la sangre, lo que lleva a diagnósticos falsos negativos si solo se analiza el suero.

Por otro lado, los autoanticuerpos pueden aparecer en la sangre de personas sin trastornos autoinmunes, lo que lleva a diagnósticos falsos positivos.

Otro problema más es que los ensayos comerciales comúnmente utilizados, que detectan la interacción de anticuerpos con sus proteínas dianas en las células, a veces no logran encontrar anticuerpos CASPR2 y LGI1 en el LCR de pacientes con estos tipos de encefalitis autoinmune.

Estos errores de diagnóstico son menos probables con la prueba de confirmación más definitiva que utiliza cortes de cerebro de rata. Pero pocos laboratorios están equipados para realizar este tipo de pruebas, que no son obligatorias en las directrices clínicas actuales.

A algunos expertos les preocupa que los médicos menos experimentados estén tomando la decisión equivocada y administrando inmunoterapia a pacientes que no se beneficiarán. «Estamos tratando de que se calmen y no lo sobrediagnostiquen por capricho», dice Clardy.

Después de todo, la inmunoterapia no está exenta de riesgos. Los esteroides suprimen el sistema inmunológico, dejando a los pacientes vulnerables a las infecciones. Y en casos raros, los esteroides pueden por sí solos inducir síntomas psiquiátricos que incluyen catatonia, insomnio, manía y pensamientos suicidas.

Dados estos peligros, “el entusiasmo debe ser muy moderado” cuando los médicos sospechan de encefalitis autoinmune, dice Clardy. «Puede llevar años deshacer una decisión precipitada».

Si las terapias de primera línea fracasan o ofrecen sólo un alivio temporal, el fármaco elegido ha sido el rituximab, un anticuerpo monoclonal utilizado para tratar los cánceres de la sangre y la artritis reumatoide. Se dirige a una proteína de superficie llamada CD20 en las células B, que producen anticuerpos y marcan estas células para su destrucción.

Para probar ese enfoque, el equipo de Lennox dirige un ensayo clínico que recluta personas con psicosis que tienen autoanticuerpos conocidos y enfermedades leves.

La mitad recibe inmunoglobulinas, seguida de rituximab. La otra mitad recibe un placebo. «Existe un historial de falsas esperanzas con los nuevos tratamientos en psiquiatría», dice Lennox.

«Es por eso que tenemos que ser extremadamente cautelosos y recopilar evidencia de que los tratamientos funcionan según un estándar de oro».

Mientras tanto, un ensayo clínico en 40 sitios alrededor del mundo está examinando lo que podría convertirse en un tratamiento aún más potente.

El ensayo ExTINGUISH, dirigido por University of Utah Health y patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud, está reclutando pacientes anti-NMDAR recién diagnosticados para probar inebilizumab, un anticuerpo monoclonal utilizado para tratar otra enfermedad autoinmune.

Inebilizumab se dirige a un antígeno diferente en las células B, el CD19. A diferencia del CD20, también se encuentra en la superficie de las células plasmáticas jóvenes, lo que significa que el fármaco marca para destruir una fuente adicional de autoanticuerpos. Se esperan resultados de las pruebas ya en 2027.

Harald PrÜss, del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas y del Hospital Universitario Charité de Berlín, es un colaborador cercano de Tebartz van Elst y su persona de referencia para teñir cortes de cerebro de roedores en busca de autoanticuerpos.

A principios de este año descubrió que el LCR de un joven prodigio del piano de 21 años diagnosticado con esquizofrenia producía un patrón de tinción enigmático. Mejoró mucho después de la inmunoterapia. Prüss ahora se esfuerza por identificar el anticuerpo y tal vez desenmascarar otra encefalitis autoinmune.

En los últimos meses, también ha estado abriendo un camino más provocativo: la búsqueda de autoanticuerpos que podrían tener un papel en una gama más amplia de dolencias psiquiátricas. “Este es un cambio de paradigma”, afirma.

Mientras que niveles elevados de algunos autoanticuerpos causan encefalitis, Prüss postula que a niveles más bajos, los mismos anticuerpos u otros podrían causar enfermedades psiquiátricas crónicas en una población mucho mayor.

En personas con depresión, por ejemplo, él y sus colegas han encontrado autoanticuerpos que se dirigen a los astrocitos, la célula más abundante del sistema nervioso central, según informaron en Psychiatry Research en 2022.

El mismo año, publicaron un informe de caso en Molecular Psychiatry que describe los autoanticuerpos. contra ciertas células del hipocampo, aisladas del LCR de una mujer joven con trastorno obsesivo-compulsivo.

Prüss sugiere que las reacciones autoinmunes podrían incluso determinar el curso de la enfermedad de Alzheimer. Señala a un paciente reciente con problemas de memoria que parecía estar desarrollando Alzheimer.

El LCR del hombre tenía altos niveles de autoanticuerpos contra los canales de potasio dependientes de voltaje (VGKC), proteínas que son clave para la señalización neuronal.

Después de ser tratado con plasmaféresis y rituximab, su condición se estabilizó durante un año antes de que «la enfermedad genética subyacente» comenzara a progresar nuevamente, dice Prüss. Este es sólo un estudio de caso único, dice, “pero nuestra interpretación es que los anticuerpos fueron responsables de una cierta fracción de su enfermedad”.

Dalmau califica las conclusiones de Prüss de “altamente especulativas” y señala que otras investigaciones no han podido verificar la importancia clínica de los autoanticuerpos VGKC. Añade que actualmente son pocos los centros que los analizan, “debido a la alta frecuencia de errores de diagnóstico”.

En términos más generales, advierte, muchos anticuerpos resultarán ser pistas falsas que no tienen nada que ver con los procesos patológicos.

«La psicosis autoinmune es un concepto sexy que vende periódicos, una enorme cantidad de artículos llamativos», dice. Tebartz van Elst dice: «Acepto su escepticismo», pero sostiene que, no obstante, es importante presentar las conclusiones preliminares a sus pares. “Recopilas los datos y buscas patrones”, añade. «Y, por supuesto, trátalo lo mejor que puedas».

La mayoría de los pacientes con encefalitis autoinmune enfrentan un largo camino hacia la recuperación y nunca recuperan completamente su antiguo yo.

En la clínica de Tebartz van Elst, Müller, que ha venido para un seguimiento de rutina, hojea un álbum lleno de impresiones de sus obras de arte y recuerdos de su vida antes de su espiral descendente. Después de una segunda ronda de terapia con cortisona, recuperó la capacidad de concentrarse y expresarse de manera coherente, dice.

Se mudó de la casa de sus padres a su propia casa. Pero el insomnio lo mantiene despierto toda la noche al menos una vez a la semana. No espera poder volver a ejercer la psiquiatría. “Lo extraño”, dice.

Aún así, Müller puede volver a leer libros y “la pintura me distrae de mi depresión”, dice. Todos los miércoles viene su hijo adolescente y tiene visitas mensuales con sus hijas.

Y está en una nueva relación. «Hace mucho tiempo que no puedo sentir realmente felicidad o alegría», dice Müller. «Pero al menos mi vida vuelve a tener algún significado». *A todos los pacientes de esta historia se les han asignado seudónimos para proteger su privacidad.