«El culpable es nuestro fútbol, y la dirigencia», afirmó Carlos Borja, exmundialista

Show de Copas, habló con el experimentado futbolista, sobre las desventajas que tiene el futbol boliviano frente a los demás países.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El exmundialista, Carlos Borja, aseguró en ‘Show de Copas’, que el futbol boliviano, a nivel local no es competitivo y que no se le puede exigir a los jugadores, una mayor competitividad para enfrentar a los demás equipos, donde la mayoría de los jugadores están en Europa.

“Yo esperaba mucho más de la selección, pero eso es lo que tenemos y eso es lo que hay. No hay que echarles la culpa a nuestros jugadores, porque al final de cuenta, el culpable es nuestro fútbol y la dirigencia”

Carlos Borja, aseguró que las condiciones que actualmente se les brinda a los jugadores, no son las adecuadas.

n este sentido, concordó con el DT de la ‘Verde’, Antonio Carlos Zago, y aseguró al igual que él indicó que “solo muestra la realidad, porque hace 30 años que la Bolivia no visita un mundial y hace 10 años que no se gana una Copa América. Una realidad, también es el futbol que tenemos actualmente, que a nivel local no es competitivo”.

“No puedes exigirle a un jugador, que se desenvuelve en este medio, que pueda tener un tome más alto, para poder restar la competitividad de los demás equipos, que, además, la mayoría de los jugadores están en Europa”, recalcó el ex seleccionado.