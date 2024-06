El dólar se cotiza en 9 bolivianos en el mercado paralelo en Sucre

MERCADO PARALELO. Letreros de compra de dólares en la avenida Hernando Siles. CORREO DEL SUR

Fuente: Correo del Sur / Sucre

El dólar nuevamente se disparó en el mercado paralelo en Sucre, donde actualmente está en 9 bolivianos.

Las medidas adoptadas en febrero para aumentar el flujo de divisas en el país tuvieron efecto por un corto tiempo.

Hasta antes de ese mes, el cambio casi llegó a los 10 bolivianos en el país.

En Sucre, después de esas medidas, la moneda extranjera bajó de más de 9 a 8 bolivianos.

Sin embargo, para la última semana de este mes el dólar volvió a escalar a Bs 9 en el mercado paralelo, donde cada vez son más los que compran que los que quieren vender.

Por ejemplo, en la avenida Hernando Siles, entre las calles Aniceto Arce y Junín, un lugar ya conocido de librecambistas, se puede observar más letreros de compra que de venta.

Y los pocos librecambistas que disponen de la divisa norteamericana los ofrecen en Bs 9 y sin margen de rebaja.

Donde definitivamente no se encuentra la moneda extranjera es en las casas de cambio, cuyos letreros ahora solo muestran una casilla con la leyenda “compro dólar”.

En la zona del mercado Campesino también parecen haber desaparecido los billetes verdes, pues en la J. Prudencio Bustillos, un punto de librecambistas, el servicio se limita a la compra de estos billetes.

TESTIMONIOS

Este diario reflejó en su edición de ayer, miércoles, testimonios de personas que están sufriendo la escasez de dólares en sus giros y transacciones. Por ejemplo, el médico intensivista Joel Gutiérrez no pudo usar ni un centavo de su tarjeta de débito ni en Panamá ni en México, mientras que al utilizar la de crédito se encontró con un límite semanal de 200 dólares; solo los gastos en hoteles superan ese tope. Ello pasó pese a que antes de salir del país, habilitó sus tarjetas y visitó las respectivas entidades financieras.

Remesas llegan en dólares y son cambiadas a Bs

El economista y docente universitario Miguel Ángel Daza ratificó que así como es difícil mandar dólares desde Bolivia también hay problemas en cobrar las remesas que llegan en dólares desde otros países.

En una entrevista con CORREO DEL SUR, Daza comentó que “al no existir dólares enviar divisas es muy difícil” y para lograr este propósito “se tiene que tener mucha influencia”.

“Es muy difícil que alguien de Bolivia vaya a mandar dólares en esta situación justamente por la escasez, pero lo contrario también está pasando. Hay mucha gente que manda sus remesas del exterior en moneda extranjera, pero lo complicado está en que no se les está entregando en moneda extranjera como ha sido el envío, sino se está ya cambiando y el cambio obviamente es totalmente desfavorecedor para la persona que está recibiendo esas remesas y eso se está presentando a nivel general en el sistema financiero”, sostuvo.

Sobre la marcada diferencia de la cotización oficial con el mercado paralelo, Daza dijo que ahora “el dólar es como cualquier mercancía que está sujeta a la ley de la oferta y la demanda, es decir, cuando hay una alta demanda los precios tienden a subir y eso está pasando”.

Remesadoras aplican cambios en Santa Cruz

En Santa Cruz, los envíos de dinero al exterior del país han sufrido modificaciones en cuanto a sus requisitos y el porcentaje de las comisiones para estas operaciones.

Según pudo corroborar El Deber en empresas remesadoras, desde el 12 de junio para realizar envíos a Perú, Colombia, Estados Unidos y Chile el interesado “deberá traer de manera obligatoria un respaldo documentado” de una fuente laboral que solvente el dinero que desea ser remitido a estos cuatro países, caso contrario no podrá realizar los envíos.

En tanto que para los clientes con una actividad económica propia se les pide copia de su NIT o licencia de funcionamiento del negocio.

A su vez, para los clientes minoristas se les solicita una copia de la proforma de compra o cualquier otro documento que acredite la compra por la cual se está haciendo el envío de dinero.

Y para los clientes que no cuenten con una actividad económica, se les pide copia de un recibo bancario, de transferencia de dinero u otro documento que solvente los envíos que están realizando.

Por otro lado, en una empresa remesadora informaron que desde el 18 de abril los límites de envío diario son de $us 500 y el mensual de $us 1.500. “Los limites por día, para envíos, son de $us 500 y solamente se permiten tres por cada 30 días”, señaló un funcionario.

Con respecto a la comisión para Argentina permanece igual, 6% y como mínimo $us 6, en cambio para el resto de los destinos, 10% y como mínimo $us 10.