“El gobierno quiere callarme”: Evista denuncia que fue golpeado hasta que perdió la conciencia

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS-evista) Ramiro Venegas denunció que el sábado pasado fue golpeado por tres hombres, hasta que perdió la conciencia; en su criterio fueron enviados por el Gobierno porque le “encargaron” dejar de cuestionar a la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca.

“He sido reducido, prácticamente golpeado a casi a tres cuadras de mi casa. (Mientras sucedía eso) me encargaban: ¿Por qué tanto jodes el gobierno? Que gracias a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca soy diputado. Me han amenazado que tengo que callarme, que ya no tengo que ir en contra del gobierno actual. Ya no me acuerdo más porque (perdí la conciencia)”, declaró Venegas a la ANF.

El diputado apareció este jueves totalmente cambiado, con una gorra y con gafas oscuras, difícilmente reconocible.

Cree que fueron enviados por el gobierno, porque extrañamente no le robaron ninguna de sus pertenencias, si hubieran sido delincuentes dijo que le habrían robado, pero eso no ocurrió. Añadió que no quiere victimizarse porque “son gajes del oficio”.

En diferentes ocasiones, el parlamentario acusó al gobierno de traición al jefe del MAS, Evo Morales, y lanzó adjetivos calificativos a la labor de los ministros de Estado.

En 2023, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se querelló contra el diputado “evista” por los delitos de injuria y calumnia, debido a expresiones que utilizó el parlamentario en su contra y que habría afectado su honor y reputación. Llamó a la autoridad “incapaz” y “engendro de la corrupción”.

/ANF/