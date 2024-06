El Gobierno ve firmas estatales rentables

Ivan Alejandro Paredes.

Fuente: El Deber

La entidad pública emitió esta información ante los diversos estudios que se realizaron sobre las empresas públicas. “ Estas afirmaciones no reflejan la realidad de las cifras oficiales, mostrando datos sesgados que desinforman a la población boliviana”, dijo el Ministerio de Economía sobre el estudio de la Fundación Vicente Pazos Kanki, que fue creada por el opositor Samuel Doria Medina.

“75 empresas públicas gastan más que nueve gobernaciones, 11 universidades y 339 municipios. Entonces, es obvio que el Estado no solo tiene un problema de falta de recursos porque no se ha invertido, porque no se ha pensado nunca en el futuro, porque hemos creído que los recursos naturales se renuevan seguramente solos o por obra de Dios, sino que realmente hemos tenido una muy mala priorización de inversiones públicas y una muy mala asignación de estas inversiones. Estas empresas son deficitarias”, detalló Bellot.