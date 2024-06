El miércoles en que las tanquetas volvieron a la plaza Murillo

POR MIGUEL GÓMEZ

Fuente: La Razón

Casi cinco años pasaron. El ruido de las tanquetas volvió a la plaza Murillo el miércoles. Las botas de los militares marcaron el paso de la toma liderada por un comandante que se hacía llamar “general del pueblo y líder planetario”: Juan José Zúñiga Macías.

El 12 de noviembre de 2019, en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta transitoria en una polémica sesión que le valió dos años después el encarcelamiento, los carros blindados de las Fuerzas Armadas coparon el epicentro político del poder. Se quedaron un buen tiempo para garantizar que ese mandato camine.

El miércoles 26 de junio de 2024, aproximadamente a las 14.30, el color camuflado marcó la tendencia en el epicentro político del poder. Las tanquetas y los soldados del Ejército, de la Policía Militar (PM), irrumpieron y se atornillaron en las cuatro esquinas de la plaza y salió a flote un personaje: el general Zúñiga.

Pero el comandante que jugaba básquet con el presidente Luis Arce, que paradójicamente, en el aniversario del Ejército del año pasado, había lanzado una advertencia a cualquier aventurero con afanes “golpistas”, quiso anotar un cesto de tres puntos con su insubordinación, que fue bautizada por el Gobiermo como un “intento fallido de golpe de Estado”.

El encuentro en que Arce se enteró del «movimiento irregular».

CELULARES

Mientras que el desacato para responder a las llamadas de los superiores se extendió. Ya no solo Zúñiga no atendía a su teléfono celular, sino que los otros dos comandantes de la Armada y la Fuerza Áerea, léase los generales Juan Arnez y Marcelo Zegarra, respectivamente. No importaba la fuente, no atendían a Novillo, ni al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Vigabriel, ni al mismo Arce, su capitán general.

Estaba en puertas el tradicional gabinete de los miércoles en la Casa Grande, que en vez de estar destinado a la planificación se dedicó a definir cómo hacer frente a lo que acontecía en las calles cercanas. Es que a las 14.30, aproximadamente, Zúñiga había vuelto a la plaza Murillo, pero ya no lo hizo vestido de vivil como una jornada antes, sino con traje de campaña, de guerra, en una tanqueta en la cual pasaba la mayoría del tiempo hablando por celular.

GRADOS

Fueron tres horas tensas, de incertidumbre en el país. Bolivia se convirtió en tendencia en las redes sociales, con las etiqueta “Zúñiga”, “Golpe”, “Bolivia”. En medio, una tanqueta intentó tumbar la puerta del Palacio Quemado. Y el comandante anunció su intención de “tomar” la Casa Grande”, de formar un gabinete, de liberar a “presos políticos”; se insubordinó a Arce, quien le mostró su bastón de mando, a lo que el militar respondió señalándole los grados cosidos en sus hombros.

Parecía que era una encerrona sin salida para el Gobierno. Afuera, ciudadanos comenzaban a parapetarse en los alrededores de la plaza. En el país, en la región, en el mundo, se condenaba lo sucedido y se reivindicaba la democracia. La gente se volcaba a los surtidores de gasolina, supermercados y mercados, bancos y cajeros automáticos para aprovisionarse de gasolina, de alimentos y de sus ahorros. Hasta que la posesión de un nuevo Alto Mando Militar dejó en curva a Zúñiga, le quitó poder de mando. Así, a las 17.27, abandonó el lugar. A las 19.05, fue aprehendido en el Estado Mayor de Miraflores. Hoy está en la cárcel de El Abra en Cochabamba y comenzó una cacería de sus cómplices. La novela abierta por las tanquetas y militares en la plaza aún no termina.