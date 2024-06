El paciente que cayó de una camilla falleció y deja 10 hijos en la orfandad

El hombre terminó falleciendo y este martes es velado por sus seres queridos en un domicilio particular. La víctima es un hombre identificado como Ricardo Boresay, quien estaba internado desde el viernes.

La esposa del difunto, Mirtha Méndez, contó que su compañero en los últimos años y con quien formó una familia estuvo internado en la clínica debido a que tuvo un derrame cerebral, pero el lunes tuvo que ser trasladado a otro sitio para que le realicen un estudio y al retornar a la clínica se registró el momento que quedó grabado.

La mujer contó que para el traslado llamaron a una ambulancia privada porque la clínica en la que estuvo internado el paciente no contaba con ese servicio. “Le reventaron la cabeza, el golpe me lo remató porque se movió el tuvo, se movió el oxigeno”, expresó la mujer.

La familia del fallecido responsabilizó a los encargados de la ambulancia y pidió que se hagan cargo de los gastos funerarios.

La víctima, que era técnico industrial, dejó diez hijos en la orfandad y ante ello, la familia pide ayuda para cubrir los gastos funerarios y también para lo que requieren sus descendientes.

Los números a los que las personas pueden llamar para ayudar a esta familia son: 636-19344.

El Sedes anuncia auditoría

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, señaló que este martes se inició una investigación de todo lo que pasó en la clínica para determinar las responsabilidades y así sentar una denuncia.

Agregó que esta investigación incluye revisar el historial médico del paciente y verificar si las personas que realizaban el traslado contaban con autorización y el permiso para realizar el trabajo de paramédico.