El parlamento contra sí mismo

En noviembre de 2023 propuse a los parlamentarios de oposición en la Cámara de Senadores presentar nuestra propia plancha para pugnar por la Presidencia de la cámara alta; ya en esa oportunidad consideré que las diferencias internas en el masismo -entre evistas y arcistas- iban a afectar el normal funcionamiento tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados; siete meses después la realidad de los hechos me da la razón respecto a la situación de estancamiento que está atravesando la Asamblea Legislativa Plurinacional, convirtiéndose en el punto de partida y de llegada de la descomposición que atraviesa la clase política, visible en el enfrentamiento intestino del MAS, situación que obliga a la oposición a buscar un norte que no tenga solamente el objetivo de llegar en carrera a elecciones, con la apuesta a quién se lleva el supuesto premio de subir al «palo ensebau» electoral.

Por ello, más allá de mi propuesta, que tuvo la intención de sacudir a mis colegas parlamentarios de oposición para salir del marco de las propuestas, que iban de un ala a otra del masismo, sin encontrar un objetivo común; vale recordar que este fue un momento muy álgido en el que el Parlamento estuvo en serio peligro y a punto de sucumbir en la entrega de ambas cámaras al Órgano Ejecutivo, situación que equivalía a un suicidio parlamentario, porque era volver al redil absolutista sin motivo ni necesidad alguna, obedeciendo a intereses espurios, cayendo en la trampa de mentiras y manipulaciones que en nada contribuyen a solucionar los problemas de fondo de nuestro país, sino todo lo contrario.

La entrega del poder al arcismo en Diputados ha tenido la consecuencia de paralizar esta cámara dando paso a la descomposición mayor del Órgano Judicial, la autoprórroga, el consecuente boicot de las elecciones judiciales etc.

¿La oposición es solo partido o agrupación? La oposición debería ser una VISION PAÍS compartida, que profese total consecuencia con principios y prácticas democráticas, defensa de la independencia de los órganos del Estado, respeto a los derechos humanos y ciudadanos, apego a la Constitución y a la ley, etc. y eso es lo que nos falta, salir de apetitos y liderazgos selectivos para luchar por un PROYECTO PAÍS.

Una de las mayores pruebas de que la pugna masista está afectando el desenvolvimiento de la Asamblea y paralizando al país en su conjunto es el hecho suscitado el día de ayer, en la Octava Sesión de Asamblea, cuando el Vicepresidente David Choquehuanca, con un bajo apoyo del ala arcista, ahora considerados una minoría parlamentaria, no pudo avanzar en el tratamiento y aprobación de la agenda establecida para esta sesión; hecho que muestra que no solamente ambas cámaras están prácticamente paralizadas y bloqueadas, también la Asamblea Legislativa está estancada desde el mes de febrero, cuando se aprobó la Ley de convocatoria a elecciones judiciales; desde esa oportunidad no volvimos a tener una sesión de Asamblea convocada por Choquehuanca, hasta el día de ayer, lo que muestra que el presidente nato de la ALP perdió el control institucional y toda capacidad de convocatoria y de establecer una agenda mínima de trabajo para la Asamblea Legislativa y esto ha sucedido por tomar partido en la pugna y no responder a una agenda que responda al Órgano Legislativo en sí mismo, como respuesta a los mandatos constitucionales y demandas estructurales de nuestro país en su conjunto. David Choquehuanca se equivocó, pero hoy por hoy los parlamentarios también nos estamos equivocando siguiendo conductas erráticas con el uso arbitrario del boicot por el boicot.

El presidente del Parlamento, David Choquehuanca, había tenido la valentía de rectificar su error con un comunicado que dejó en claro que su convocatoria era para la 8ava Asamblea y no para la 7ma que fue dirigida por Andrónico Rodríguez presidente del Senado.

En ese sentido, considero que, desde ya, es importante que la oposición fije una visión clara en esta disputa interna del MAS y que la misma sirva para diferenciarnos del daño que el partido de gobierno le está haciendo al país y toda su institucionalidad; lo importante es definir que la oposición está para defender los intereses y el voto de los ciudadanos, que no están de acuerdo con el partido de gobierno y sus posturas caudillista.

El problema es que no hay una oposición en bloque y por tanto los vientos huracanados azotan y se llevan a los jinetes parlamentarios que juegan juegos de poder personales o de liderazgos, que no ven la consecuencia de sus acciones.

El Parlamento muestra en el presente los síntomas de la enfermedad del país: politiquería barata, por sembrar caos se generan discusiones bizarras, como el de entrar o no entrar en periodo de receso, a sabiendas que la actividad de las cámaras no depende de una vacación y que no por mucho madrugar amanece más temprano; el problema no es el receso parlamentario, sino la voluntad política para debatir los temas de interés nacional y que darán respuesta a los problemas de fondo que estamos atravesando los bolivianos.

Si reclamamos el cumplimiento de la Constitución, lo tenemos que hacer en toda su extensión y la Constitución habilita a Choquehuanca a estipular un receso a medio año, por lo que es evidente que en la sesión de ayer la mayoría de los parlamentarios no mostraron voluntad de resolver nada, solo querían sembrar vientos para cosechar tempestades; si hubiera habido un objetivo en mente de las bancadas, se hubiera planteado la necesidad y el permiso que debe otorgar el máximo órgano parlamentario, la Asamblea, para continuar con el proceso de elección judicial que en el momento no necesita de todos los parlamentarios, sino de la asistencia de los miembros de las comisiones mixtas respectivas, las mismas que no han podido reiniciarse por ausencia de los parlamentarios que las integran y que son tanto oficialistas como de oposición.

En mi opinión, las bancadas de oposición deberían tener una estrategia común para salvar estos momentos de caos, pero se dejan llevar por el turbión y las olas del MAS en pelea intestina.

Ayer solo se quería desobedecer y deslegitimar a David Choquehuanca, se le puede reclamar sus faltas, pero no tiene sentido boicotear la Asamblea con motivos peregrinos que dejan sin resolver temas de fondo.

La lección que debemos aprender en Bolivia es que en el momento político presente la población no debe en absoluto votar por liderazgos solitarios que terminan siendo arbitrarios y ofreciendo sus favores al mejor postor, es hora de votar por un bloque opositor que profese el compromiso ineludible con nuestro país y una VISION Y PROYECTO PAÍS.

¡BOLIVIA DESPIERTA! No es hora de responder a jinetes apocalípticos, castiguemos la politiquería, Bolivia necesita un bloque consolidado con compromisos ineludibles y firmados bajo una VISIÓN Y PROYECTO PAÍS Y FIRMADO DE CARA AL PUEBLO. Basta de jugarse el proceso eleccionario entre apostadores que creen que el país es un casino donde terminaran de subastar nuestro país.

Centa Rek Lopez, senadora por Santa Cruz