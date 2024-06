El paro de la CNS es acatado de manera parcial, en el primer día hubo atención incluso consulta externa

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) acatan el paro de 72 horas de manera parcial, en demanda de la destitución de su gerente general, Boris Claure. El Materno Infantil. Foto: Brújula Digital

Este miércoles en algunos centros la atención era normal incluso en consulta externa. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss) anunció que se aplicarán sanciones a quienes no asistan a sus fuentes laborales y rechazó la medida.

Brújula Digital visitó los hospitales Obrero y Materno Infantil, así como los policlínicos Central y 9 de Abril, y confirmó que la atención médica era normal en dichos centros.

En el Hospital Obrero, los pacientes que salían mencionaron que la atención estaba transcurriendo con normalidad, y algunas incluso no estaban al tanto del paro programado para esos días.

“Yo acabo de salir de la atención de nefrología y me han atendido normalmente. Me acabo de enterar (del paro médico)”, indicó Umberto Quiroga.

En el Materno Infantil, la situación era similar, con padres de familia saliendo con sus hijos e incluso mujeres embarazadas, quienes afirmaban haber recibido atención de manera normal.

“Al menos a nosotros en urología pediátrica nos han atendido”, afirmó un padre de familia que salía con su familia. “Me han atendido normal”, dijo una señora que fue por un estudio de encefalograma.

En cuanto a los policlínicos, la atención mostraba irregularidades. En el Policlínico Central, ubicado en la calle Ingavi, la atención variaba según el médico disponible. Por otro lado, en el 9 de Abril de Sopocachi, la atención se limitaba a emergencias, y a los pacientes se les indicaba que regresaran el lunes para recibir atención.

Los trabajadores de la CNS buscan con el paro de 72 horas la destitución del gerente general, por supuestos manejos ineficientes como la falta de provisión de medicamentos en sus farmacias y porque habría manejos supuestamente irregulares en la adquisición de insumos para laboratorios.

La anterior semana, el sector cumplió un paro también de 72 horas por la misma demanda y el nivel de acatamiento no fue total.

El director general de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad a Corto Plazo (Asuss), Rubén Colque, afirmó el lunes que los trabajadores de la CNS, como los miembros de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras), no pueden pedir la destitución de autoridades.

Este miércoles, Colque anunció que se aplicarán sanciones a los trabajadores que no asistan a sus fuentes laborales, ya que el paro no se justifica. “Son empleados institucionales, por lo tanto, su deber es asistir a sus fuentes de trabajo, sino asisten serán sancionados con el descuento (de sueldos), porque día no trabajado, día no pagado”, dijo en Bolivia TV.

