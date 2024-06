El Supremo declara que dar un beso sin consentimiento es un delito de agresión sexual

Para el alto Tribunal, por tanto, «no puede entenderse que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite como prueba de cariño o afecto por sus circunstancias personales, familiares, o del tipo que sean». También añade que supone «un ataque personal a su intimidad y libertad sexual de consentir o no quién pueda acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimo y personal como es darle un beso».

El policía sabía que no le había dado su consentimiento

El Supremo expone que no solo las circunstancias del caso no evidenciaban un consentimiento por la chica, sino que el policía condenado era consciente de ello e insistió en acercarse y besarla sin su permiso. La resolución afirma que el agente «aprovechó una situación en la que actuaba de vigilante y la condición de detenida de la víctima, lo que en estos casos les hace sentirse más víctimas». Además, subraya que no es preciso un «no» de la persona, sino que la clave está en el consentimiento: si no lo hay, lo que se produce es una agresión sexual.

Los magistrados precisan que sería distinto si entre las dos partes existiera un vínculo personal que admita esa situación como normalizada, ya que si no es así, «ese acto tan privado supone un exceso». Además, añaden que tiene que quedar bien claro que hay consentimiento por la otra persona para «el acceso de algo tan privativo como es la permisividad de que una persona le dé un beso a otra».