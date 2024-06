El TSE sella primer revés contra el MAS tras ratificar amonestación por la renovación de la directiva

Fuente: Unitel

No hay vuelta atrás. El bloque evista recibió el primer revés del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ratificó la primera amonestación contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por la demora en la renovación de su directiva.

La tarde de este jueves el equipo jurídico del ala liderada por Evo Morales rechazó la decisión del Órgano Electoral, que rechazó el recurso extraordinario de revisión con el cual pretendían anular esa decisión.

“Lo que están haciendo es restringir los derechos de una organización política, estamos en una situación de total indefensión, ellos deciden cumplir las acciones constitucionales de ciertos jueces jurisdiccionales pero siguen desconocer el de otros”, señaló el delegado acreditado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez.

Por su lado, el exprocurador Wilfredo Chávez consideró que hay una supuesta “falta de equidad” de parte del TSE a la ahora de amonestar a los partidos de alcance nacional.

El también abogado denunció que el órgano sancionó al MAS, pero no a los otros frentes, que en su criterio afrontan una similar situación. En la misma línea, cuestionó el rechazo del congreso evista y el aval de la justicia para que se desarrolle la cita arcista.

En suma, Chávez consideró que “la proscripción está en curso”.

El TSE rechazó los congresos evista y arcista porque -en su juicio- no cumple con los requisitos establecidos en el estatuto

Uno de los aspectos que se exige es un consenso entre la dirigencia, que es evista, y las organizaciones matrices, es decir, los sectores indígenas y campesinos que respaldan al presidente Luis Arce.

“Siendo el MAS el partido más grande del país no podemos tener una audiencia con ningún vocal, o acceso. Estos señores son feudales a los cuales no hay acceso, no hay manera de poder explicar”, reclamó Jiménez en referencia a los pedidos de reunión con los vocales.