El voto de los inversores de Tesla sobre el paquete salarial de Elon Musk es más que solo su dinero

La corte de Delaware identificó problemas en la aprobación de las remuneraciones del CEO en 2018, abriendo la puerta a nuevas deliberaciones y estrategias dentro de la compañía





Tesla inicia votación para ratificar el paquete de compensación de 2018 de Elon Musk. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

Fuente: infobae.com

Incluso si los accionistas de Tesla Inc. votan esta semana para ratificar el paquete de compensación de USD 56 mil millones del director ejecutivo Elon Musk, es poco probable que se revierta la decisión de una jueza de anular el acuerdo de compensación de 2018.

Eso se debe a que la votación del 13 de junio tiene más peso simbólico que poder legal. La aprobación de los accionistas puede ayudar a Tesla con una apelación o una nueva audiencia en un caso nuevo, pero no puede anular la decisión de enero de la jueza de la Corte de Cancillería Kathaleen St. Jude McCormick, según algunos académicos legales.

“La gente piensa que esto es como una democracia directa, que si votan sí para re-ratificar el plan de remuneración de Elon, se corregirá lo que hizo la Canciller McCormick,” dijo Christina Sautter, profesora de derecho en la Southern Methodist University en Dallas. “Pero esto no tiene precedentes”.

Tesla convocó la votación como parte de una estrategia legal inusual. Busca una repetición para corregir fallas en el proceso cuando los accionistas aprobaron la remuneración de Musk hace seis años. En su fallo, McCormick señaló conflictos de interés de los directores y la falta de la compañía para divulgar adecuadamente los términos de su plan de compensación ejecutiva.

El fabricante de automóviles apuesta a que la Corte Suprema de Delaware, que escuchará cualquier apelación del fallo de McCormick, tenga una visión favorable de los inversores re-ratificando el acuerdo. Sin embargo, Tesla aludió en su proxy al hecho de que no puede garantizar un resultado exitoso.

“No podemos predecir con certeza cómo se trataría una votación para ratificar la compensación de Musk bajo la ley de Delaware en estas circunstancias novedosas”, escribió la compañía.

Ganen o pierdan, Musk y Tesla no pueden presentar una apelación hasta que McCormick decida los honorarios legales en el caso y emita un fallo final.

El impacto más claro e inmediato de la votación sobre la compensación de Musk es que podría fortalecer o debilitar la influencia del multimillonario en la compañía. Al 7 de junio, las acciones de Tesla han caído un 29% este año en medio de una creciente competencia por vehículos eléctricos y la desaceleración de las ventas, y la votación es vista ampliamente como un referéndum sobre su liderazgo.

Glass Lewis & Co. y Institutional Shareholder Services, dos destacados asesores de poderes, recomendaron que los accionistas rechacen el paquete de compensación. ISS lo calificó como “excesivo desde el principio” y dijo que no ha cumplido con algunos de los objetivos establecidos por la junta.

La votación del 13 de junio tiene más peso simbólico que legal para Tesla. (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El Enfoque de Musk

El premio se ve como una forma de mantener el enfoque de Musk en Tesla. Desde 2018, ha vendido acciones de Tesla para comprar X, anteriormente conocido como Twitter, y ha fundado xAI, por lo que ahora supervisa seis compañías. Ha amenazado con crear más productos de IA fuera del fabricante de automóviles si no puede aumentar su posición accionaria en Tesla hasta el 25%, desde aproximadamente el 13% actual.

“Lo que reconocimos en 2018 y seguimos reconociendo hoy es que una cosa que Elon ciertamente no tiene es tiempo ilimitado,” escribió la presidenta de la junta, Robyn Denholm, en una carta a los accionistas la semana pasada. “Tampoco enfrenta escasez de ideas y otros lugares donde puede hacer una diferencia increíble en el mundo. Queremos que esas ideas, esa energía y ese tiempo estén en Tesla, para el beneficio de ustedes, nuestros propietarios. Pero eso requiere respeto recíproco”.

Denholm ha estado cortejando a grandes inversores institucionales en los días previos a la votación. Tesla también ha ofrecido un recorrido exclusivo por la fábrica con Musk como posible premio para los accionistas que puedan demostrar que han emitido un voto.

Zohar Goshen, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia que se especializa en temas de derecho corporativo, dijo que lanzar una repetición del proceso de aprobación para la paga de Musk es una forma adecuada de rectificar los defectos que McCormick identificó mientras se mantiene atado al multimillonario a Tesla.

“El fallo del tribunal de que Tesla no aprobó adecuadamente el paquete de compensación en 2018 no significa que Musk no tenga derecho a ninguna compensación por los últimos seis años de servicio,” escribió Goshen en un artículo de opinión en Bloomberg Law.

En 2018, el 73% de los accionistas de Tesla que emitieron votos aprobaron el plan de compensación de Musk. Un sitio web “Vote Tesla” que la compañía creó argumenta que la democracia accionaria está en juego, diciendo: “No creemos que la opinión de un juez debería poder anular las decisiones de millones de nuestros accionistas.”

Tesla y Musk no pueden presentar una apelación hasta el fallo final de McCormick. (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

Cambiando de Estado

Además de la compensación de Musk, los accionistas también votarán sobre la propuesta de Tesla de trasladar su estado de jurisdicción a Texas desde Delaware. Tesla ya tiene su sede en Austin, y la compañía argumenta que es hora de “hacer de nuestro hogar de negocios, nuestro hogar legal.”

Charles Elson, profesor retirado de la Universidad de Delaware que fundó el Centro de Gobierno Corporativo Weinberg de la escuela, dijo que los tribunales de Texas pueden tener una visión más favorable sobre el plan de compensación de Musk, pero es poco probable que esta votación influya en los jueces de Delaware.

“No estoy de acuerdo en absoluto con la posición de Tesla de que todos los problemas con el proceso de establecer la paga del Sr. Musk pueden ser borrados con algún tipo de repetición,” dijo Elson, quien ha presentado un escrito de amigo de la corte en el caso de compensación de Musk. “La única forma en que la nueva votación importa es si los directores de Tesla deciden comenzar el proceso de nuevo en un nuevo estado.”

(c) 2024 , Bloomberg