Empeora el lastre inmobiliario en China y la producción de las fábricas decepciona

El desplome del mercado inmobiliario chino se agravó en mayo y provocó nuevos llamamientos al Gobierno para que inyecte liquidez y crédito en la economía, mientras que la producción industrial -que ha mantenido el crecimiento- no alcanzó las previsiones.

Entre una serie de datos publicados el lunes, los analistas se centraron en las malas noticias del mercado inmobiliario, que ha sido el mayor lastre para el crecimiento económico de China. El descenso de la inversión inmobiliaria y de los precios de la vivienda se aceleró el mes pasado.

La producción industrial aumentó un 5,6% con respecto al año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que supone una ralentización con respecto a abril y no cumple la previsión media de una encuesta de Bloomberg. Las ventas al por menor resultaron algo más alentadoras de lo esperado, pero los compradores chinos siguen lejos de recuperar el dinamismo anterior a la pandemia.

En opinión de la mayoría de los economistas, las cifras apuntan a una recuperación aún débil, que probablemente requiera más medidas por parte de Beijing para reforzar la demanda de consumo y corregir los desequilibrios, si se quiere alcanzar el objetivo de crecimiento del 5% para este año. Esto podría traducirse en un aumento del gasto público y en mayores esfuerzos por parte del banco central para poner un suelo a los mercados inmobiliarios y conseguir que fluya el crédito.

Lo más decepcionante

“Lo más decepcionante de los datos de mayo es probablemente que las ventas inmobiliarias apenas experimentaron mejoras, incluso después de tantas medidas de apoyo”, declaró Jacqueline Rong, economista jefe para China de BNP Paribas SA. En su opinión, las autoridades chinas tienen que encontrar la forma de reducir los tipos de las hipotecas existentes, cerrando la brecha con el coste de las nuevas.

El Banco Popular de China mantuvo el lunes sin cambios el tipo de interés oficial por décimo mes consecutivo. Los economistas afirman que el margen de maniobra del banco para recortar los tipos se ve limitado por la necesidad de apuntalar el yuan, que se enfrenta a presiones a la baja a medida que la Reserva Federal de EE.UU. refuerza su mensaje de tipos altos durante más tiempo.

Las acciones chinas bajaron, y el índice CSI 300 cerró con un descenso del 0,2%. Un indicador de las acciones de los promotores inmobiliarios chinos cayó un 3,2% a las 15.08 hora local.

La inversión global en activos fijos creció un 4% entre enero y mayo, frente al 4,2% de los cuatro primeros meses, a pesar del repunte de la emisión de deuda pública para financiar el gasto en infraestructuras.

El crecimiento de China sigue siendo “muy desigual, con las exportaciones y los nuevos gastos de capital relacionados con la energía como motores, mientras que el consumo y el sector inmobiliario son los lastres”, según los economistas, entre ellos Larry Hu, de Macquarie Capital Ltd. “La desaceleración no es lo suficientemente grave como para poner en peligro el objetivo de crecimiento”. Sin embargo, la ralentización no es lo bastante grave como para poner en peligro el objetivo de crecimiento y, aunque los responsables políticos podrían tomar algunas medidas limitadas, “la urgencia de un estímulo importante es escasa”.

El consumo repunta

La aceleración de las ventas minoristas fue la primera desde noviembre. Con un 3,7%, el ritmo sigue siendo menos de la mitad del 8% que se registraba antes de la pandemia, a pesar de que la vida social y económica ha vuelto en gran medida a la normalidad.

Según Michelle Lam, economista para la Gran China de Societe Generale SA, es posible que estas ganancias no sean duraderas. “Queda por ver si el mejor impulso de las ventas al por menor es sostenible”, afirmó.

Como los hogares se han mostrado reacios a gastar, China ha optado por un crecimiento impulsado por las exportaciones. El auge de las fábricas ayudó a compensar el desplome del sector inmobiliario y mantuvo el crecimiento económico. Pero esa estrategia se enfrenta a crecientes incertidumbres a medida que los principales socios erigen nuevas barreras comerciales que amenazan el motor de las exportaciones. La semana pasada, la UE siguió los pasos de EE.UU. e impuso fuertes aranceles a los coches eléctricos chinos.

Algunos analistas no están demasiado preocupados por los efectos. Según Rong, de BNP, los envíos de vehículos eléctricos chinos a la UE representan sólo el 0,4% de las exportaciones totales del país, y el precio de venta en Europa es mucho más alto que en el mercado nacional, lo que significa que los fabricantes de automóviles podrán absorber los gravámenes. Rong espera que los aranceles reduzcan el crecimiento de las exportaciones chinas en sólo 0,1 puntos porcentuales este año.

Para reforzar la demanda interna, China puso en marcha en abril un programa de incentivos para que empresas y hogares modernicen su maquinaria antigua. Parte del plan incluye subvenciones públicas a los compradores de coches nuevos.

Los datos del lunes sugieren que el impacto ha sido limitado. En mayo, las ventas al por menor de automóviles cayeron un 4,4% con respecto al año anterior, lo que supone una ligera mejora con respecto al mes anterior.

Rescate de la vivienda

A finales del mes pasado, China también presentó un amplio paquete de medidas de rescate para apuntalar las ventas de viviendas, en un momento en que la crisis crediticia afectaba a algunos de los mayores promotores inmobiliarios del país. Relajó las normas hipotecarias y animó a los gobiernos locales a comprar las viviendas no vendidas. Muchos inversores y analistas han advertido que los incentivos financieros no son suficientes y que los programas de prueba en varias ciudades han demostrado que los avances pueden ser lentos.

La escasa demanda interna y el deterioro del comercio exterior pesan sobre la confianza empresarial, desaniman a las empresas a invertir y empujan a algunas a trasladar su producción al extranjero. El crecimiento del crédito ha sido mediocre y el indicador de la masa monetaria M1 se contrajo en mayo al ritmo más rápido registrado desde 1996.

En una encuesta realizada por UBS Group AG a más de 400 altos ejecutivos durante aproximadamente un mes, hasta mediados de mayo, las empresas informaron de unas perspectivas más débiles en cuanto a pedidos, ingresos y márgenes en comparación con el mismo periodo de 2023. Se produjo un descenso en la proporción de encuestados que planean aumentar el gasto de capital en la segunda mitad de este año.

“Todavía necesitamos que lleguen nuevos estímulos”, afirmó Helen Qiao, economista jefe para la Gran China de Bank of America Global Research, en una entrevista de Bloomberg TV. “De lo contrario, el impulso del crecimiento podría debilitarse mucho”.