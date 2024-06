Empeora la situación de Nallar y hay críticas por su salida exprés del penal

Jorge Tamayo, abogado del acusado, dijo que lo ocurrido el sábado en el penal al caer la tarde, fue pretexto para que se abra un nuevo proceso en contra de su defendido . Por ello, afirmó que conoce de “dónde viene la mano” con esta imputación para que no salga de la cárcel.

Cuestionan celeridad

El ministro de Gobierno, informó que la orden fue cumplida en horas de la madrugada y que no permaneció mucho tiempo en el hospital. Según el reporte, la recomendación de los médicos que revisaron a Nallar, es que debe permanecer en completo reposo, en el interior de la cárcel, “hasta que se recupere al 100% de las lesiones que ha sufrido”.

Chonchocoro es para los sentenciados

Alguien que tiene dinero por narcotráfico es rodeado por gente amiga, existe empatía en el lugar y sobre todo con expectativas que un señor que tiene recursos puede hacerle llegar un poco, no solo a reos.

Decimos que los policías cuando detiene o reduce a una persona en la calle, es una tarea meritoria, ese policía es un héroe, pero no pueden estar en otros ambientes como son los penitenciarios porque esos ambientes están destinados a gente especializadas a rehabilitar.

En teoría penológica, los policías no deben estar en las cárceles. Otra instancia distinta a la Policía tiene que hacerse cargo, por eso es el mundo penitenciario, por eso se dieron los hechos en Chonchocoro y se dan de vez en cuando en las cárceles bolivianas. No es solo trasladar privados de libertad, hay que tener referencia criminológica muy importante, un penólogo tiene que mirar esto, no son cosas u objetos.