Empresarios migran a Paraguay ante crisis local

ECOS DE TARIJA

La situación se ha tornado crítica para los empresarios privados de Tarija, que, orillados por la crisis económica y la escasez de la divisa americana, han puesto la mirada en Paraguay, país en donde de a poco han ido migrando en busca de mejores oportunidades.

Así lo ha confirmado la presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Marina Ruiz, entrevistada por Radio Tropical, quien explicó que en Paraguay se están ofreciendo condiciones más favorables para hacer empresa y que en este último tiempo han podido tomar conocimiento que “varias” empresas están abriendo y creando sucursales en el vecino país.

Ruíz no descartó que a futuro, dependiendo de cómo les vaya a estas empresas, puedan considerar el traslado definitivo.

“Invertir en Tarija es realmente difícil, no tenemos las condiciones para hacer industria, no tenemos un parque industrial, es un mercado pequeño, no tenemos carreteras, la carretera al Chaco tiene pésimas condiciones, entonces, hay varios factores que impiden que puedan llegar inversiones a nuestro departamento”, apuntó.

La representante de Caincotar advirtió que actualmente carecen las políticas municipales, departamental y nacional para favorecer a los privados, entre ello, mencionó que se debería trabajar una nueva ley impositiva, ley de inversiones, entre otras ique permitan desarrollar al departamento.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), René Segovia, señaló que otro de los factores que está golpeando a las empresas es la falta de divisas, ya que de cierto modo ha tenido un impacto negativo del 30% en las importaciones y exportaciones, además de repercutir en la economía del país.