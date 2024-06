En el país hay 131 personas que esperan un trasplante de riñón

En Bolivia, actualmente, hay 131 pacientes que aguardan por un trasplante de riñón y así “tener una oportunidad de vida”, según la lista de espera del Programa de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes a la que accedió La Razón.

Fuente: La Razón

En Bolivia, actualmente, hay 131 pacientes que aguardan por un trasplante de riñón y así “tener una oportunidad de vida”, según la lista de espera del Programa de Salud Renal del Ministerio de Salud y Deportes a la que accedió La Razón.

Los datos fueron proporcionados por la directora de Salud Renal, Sdenka Maury.

La médica explicó que esos pacientes padecen de un grado crónico de salud renal, pero al menos 5.000, en menor grado de complicación, aún se mantienen en el tratamiento de hemodiálisis, terapia que filtra la sangre periódicamente para eliminar las toxinas que pueda contener.

De esa cantidad, siquiera 3.000 pueden acceder al trasplante renal previo descarte “de muchas otras condiciones que son (de) contraindicación” en su salud. Antes de eso, los pacientes son sometidos a una serie de estudios para definir la compatibilidad de su organismo con el posible donante, que en un 90% son vivos y 10%, cadavéricos.

Asimismo, existen requisitos que deben cumplir los donantes de riñón. El principal, es la condición de salud del benefactor.

“El trasplante renal con donante vivo debe estar relacionado (con el beneficiario), es decir, con cualquier pariente que esté hasta el cuarto grado de consanguinidad”, explicó Maury.

Según los datos a los que accedió La Razón, hay 2.550 donantes de riñón registrados ante el Ministerio de Salud. De ellos, 2.489 ingresaron sus datos de forma manual en los libros habilitados para el proceso en las oficinas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de las regiones, mientras que los otros 66 hicieron un registro digital a través de la plataforma http://registro-donante.minsalud.gob.bo.

Los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz son los que más donantes registraron. Se trata de 1.020 y 1.000 voluntarios respectivamente, mientras que, en La Paz y Oruro, la cantidad alcanzó a 233, en ambos casos. En Chuquisaca hay tres y en los otros cuatro departamentos no se inscribió ninguno.

Respecto de la inscripción de donantes de riñón, Maury explicó que su despacho alista un programa de socialización para “lograr concientizar” a la población sobre la importancia de convertirse en uno. Para esa campaña, según informó la especialista, ya se cuenta con financiamiento económico de dos organismos internacionales; se prevé que comience el segundo semestre de este año y alcanzará a todo el país.

Si bien hay personas dispuestas a donar sus órganos, Maury identificó un “gran problema”, pues, muchas veces, la familia de la persona fallecida no tiene conocimiento de la decisión o, en muchos casos, “no dejan que se cumpla su última voluntad, porque consideran que debe ser enterrado como llegó: completito”. Maury atribuyó eso a un aspecto “cultural”, aunque aclaró que, cuando una persona decide ser donante voluntario, “debe avisar a su familia” su decisión.

En el marco normativo, la Ley 1716 de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos, promulgada el 5 de noviembre de 1996, establece que la donación de órganos debe ser gratuita y con el consentimiento voluntario del donante.

“Dentro del país actualmente solamente está normado y regulado el tema del trasplante renal (…). En relación a otro tipo de trasplante, como hay un poquito de requerimiento en la población, trasplante hepático, trasplante de médula ósea para aquellos pacientes que tienen leucemia o el trasplante de córnea, por el momento no se los está realizando.

Eso, porque no tenemos una normativa (legal vigente) que avale todo lo que es el procedimiento, tanto desde el proceso de donación hasta lo que es el trasplante efectivo”, lamentó Maury.

Según los datos de Salud Renal, entre 2013 y 2023, se realizaron 706 trasplantes de riñón en todo el país, tanto en hospitales públicos, como en los privados (ver cuadro).

En ese periodo, la mayoría de ellos en el eje del país. En Cochabamba, 312; La Paz 196; Santa Cruz 190 y Chuquisaca, ocho.

CENTROS. “En La Paz, tenemos un centro (para este tipo de trasplante), en Cochabamba estamos con tres centros, en Santa Cruz hay cuatro, al momento, y en Chuquisaca estamos solamente con uno”, detalló la titular de Salud Renal.

La Razón logró hablar con R. A., hija de una paciente trasplantada de riñón luego de un largo periodo de diálisis e incluso “peregrinación” para que pueda ser atendida. Antes de ser sometida al tratamiento con hemodiálisis, la paciente había sobrellevado sus dolores con medicina tradicional. “Ha ido a diferentes instituciones y nada, pues no le hallaban el problema de los riñones. Entonces, de tanto aburrimiento e idas y venida, ella se cansa y recurre a la medicina natural”, contó a este medio.

Sin embargo, luego de acudir e insistir por atención de un especialista, logró un espacio en el pabellón Italia del Hospital de Clínicas, en La Paz. Su diagnóstico fue poliquistosis renal en ambos riñones.

“Era una enfermedad muy dura; mi mamá no lo aceptaba. Ha dicho ella que no iba a entrar (a diálisis), que no iba a hacer el tratamiento y que, bueno, que si se tenía que morir, se iba a morir sin entrar a la máquina. Pero con los años pasa lo que ya nos habían advertido desde el tratamiento, pues ya no hay unas pastillas que te bajen el problema de los quistes; lo único era prevenir y prevenir y prevenir y alargarlo más que se pueda”, añadió R. A.

Contó que su madre paciente recibió el apoyo de su entorno familiar, pues crecía la preocupación respecto de su salud.

Así, accedieron al programa de trasplante renal el 1 de octubre de 2018. El donante fue el hermano menor de la paciente. Antes de eso, ambas personas fueron sometidas a una serie de estudios para asegurar la receptividad y la factibilidad de la intervención.

“Por muy compatible que seas, puedes rechazar (el órgano). Entonces, la idea es bajar al mínimo ese efecto de rechazo que puedas tener con el riñón nuevo. Entonces, a mi tío, por ejemplo, le han hecho varias revisiones, sangre, caja torácica, corazón, pulmón, hígado, todo”, dijo R. A.

Según relató, la cirugía salió bien y el cuerpo de la paciente aceptó el nuevo riñón. Luego de eso, la salud de ambos hermanos fue monitoreada con periodos de entre uno, tres y seis meses.

Pero otro de los factores importantes luego del trasplante es el cuidado en casa, pues “quedan muy propensos a las infecciones” y su vida no “vuelve a ser normal”. Es todo un drama.

Pacientes piden un ‘banco de órganos’

La Asociación Boliviana de Dializantes y Trasplantados (Asoboldi) pidió al Gobierno que se implemente un banco de órganos de riñón y otros para la atención de pacientes que padecen enfermedades renales crónicas.

“Nosotros, como (pacientes) dializantes y trasplantados, hemos pedido hemos pedido que se haga un banco de órganos (…). Y ese banco de órganos no solamente va a servir para los pacientes de riñones, sino para varios órganos y que, de una vez, acepten a nuestra gente para que se hagan su trasplante”, dijo a La Razón Ricardo Ayllón, presidente de esa organización.

Asoboldi cuenta con más de 400 miembros, entre hombres y mujeres, de los que 130 son pacientes trasplantados renales y el resto aún está en tratamiento de diálisis.

Pero el banco de órganos no es la única petición de esa organización. Ayllón advirtió que los casos de enfermedades crónicas de riñón “están aumentando”, por lo que pidió a las autoridades de salud implementar campañas de prevención de ese tipo de patologías.

Además, el paciente de 68 años de edad dijo que otro de los “grandes problemas” que atraviesan los enfermos renales es la falta de medicamentos en los centros de salud y la falta de personal profesional especializado en la atención de enfermedades de riñón.

Reclamó también una atención “con calidad y calidez”, pues la mayoría de ese tipo de pacientes pertenece a la tercera edad.

Incluso, sugirió que los médicos de esa área supervisen las sesiones de diálisis que cumplen.

Asoboldi también cumple un rol social. Entre sus miembros existen pacientes que no tienen familiares, según contó Ayllón, por lo que se organizan y realizan las gestiones.

¿Cuáles son los principales cuidados para mantener

saludables los riñones?

Mantenerse en forma y activo.

Llevar un control regular de los niveles de glucosa en sangre.

Monitorear la presión arterial.

Alimentarse sanamente y cuidar el cuerpo.

No automedicarse.

Beber agua.

No fumar.

Revisar la función renal si:

-se padece de diabetes.

-presión arterial alta.

-obesidad.

-algún familiar padece de algún grado de enfermedad renal.

