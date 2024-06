El presidente Luis Arce reivindicó al sector minero de Huanuni y pidió identificar a enemigos internos y externos, de los que dijo tienen “intereses” en los recursos naturales del país.

El mandatario participó en el acto en conmemoración por los 86 años del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, en Oruro. Lo calificó como una de las organizaciones “más importantes” con las que cuenta el Gobierno y la que “ha hecho historia”.

Luis Arce

“Estamos seguros de que va a seguir haciéndolo, en ese comportamiento de identificar al verdadero enemigo del pueblo trabajador; al verdadero enemigo del país y, por supuesto, llevando a la clase trabajadora por el camino correcto de la historia”, dijo en ese acto.

Para el jefe de Estado, los trabajadores mineros “siempre han sido antiimperialistas y anticolonialistas”, pero fustigó que algunos de sus dirigentes que, pese “a tener sangre minera”, se convierten en “verdugos del pueblo”.

“Hay intereses que no quieren una patria industrializada, hay intereses nacionales y extranjeros, que siempre están mirando cuando queremos avanzar. Siempre hay gente que se opone y responde a intereses nacionales y del imperialismo, sabiéndolo o no sabiéndolo, queriéndolo o no queriéndolo”, agregó el mandatario.

Mineros

Las declaraciones de Arce coinciden con los reclamos de varios sectores que exigen la “atención” del Gobierno a sus demandas. Uno de esos sectores, que anunció movilizaciones desde este lunes, es el de transportes, pero luego de una reunión con el Gobierno el fin de semana, y un plazo de 90 días para el análisis y resolución de su pliego, la medida fue suspendida.

Arce y su equipo de trabajo advirtieron que hay un “plan” de políticos de derecha, “la nueva derecha”, y algunos sectores para acortar el mandato presidencial.

A respecto, el ministro de Minería, Alejandro Santos, representante minero, aseguró que ese sector respaldará plenamente al mandatario y que los trabajadores de Huanuni “serán la punta de lanza” de la defensa de la democracia en el país.